МЗС: Україна не згодна на повну амністію для бойовиків



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Глава МЗС України: повних амністій не передбачає ніяка робота теперішньої дипломатії

Пристайко нагадав, що у 2015 році Верховна Рада проголосувала за закон про амністію, який не передбачав повної амністії

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко наголосив, що Україна не погоджується на повну амністію для контрольованих Росією бойовиків на Донбасі.

Про це Пристайко сказав на спільній пресконференції з спеціальним представником Сполучених Штатів Америки у справах України Куртом Волкером.

«Хочу нагадати, що у 2015 році був проголосований закон про амністію, який не передбачав ніяких повних амністій. Так само повних амністій не передбачає ніяка робота теперішньої дипломатії», - цитує Пристайка «Уніан».

Нагадаємо, за словами Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.

Раніше Вадим Пристайко заявив, що лідери чотирьох країн «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії на імовірній зустрічі не планують підписувати жодних документів.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.