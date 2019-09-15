Зеленському пропонують змінити гімн України на версію Наталки Могилевської



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Гімн України на Майдані під час Революції Гідності Фото: AFP

Петиція зареєстрована 13 вересня і набрала 47 голосів

Президенту України Володимиру Зеленському пропонують змінити гімн України, а зокрема, звернути увагу на версію української співачки Наталки Могилевської.

Про це йдеться на сайт глави держави, де розміщена петиція №22/073414-еп.

«Зараз час змін! Що ми і підтвердили на виборах Президента і Верховної Ради. Треба додати позитиву в гімн нашого життя, життя держави. Щоби чуючи його люди всього світу відразу розуміли нашу душу, красу, силу, наше життя. Можливо, потрібно звернути увагу на версію Наталки Могилевської? Можливо, змінити повністю, або замінити слова, можливо куплет... Бо: (ще не вмерли) ми вже багато років, а хочеться повноцінно жити!!!» – йдеться в тексті петиції.

Петиція зареєстрована 13 вересня і набрала 47 голосів з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 90 днів.

Нагадаємо, днями Могилевська презентувала відео на свою позитивну версію гімну України, яка гаряче обговорюється в мережі.

Інститут національної пам’яті презентував відеоролик про Павла Чубинського, автора слів пісні «Ще не вмерла Україна», перший куплет і приспів якої зараз є українським державним гімном.

Як повідомлялося, глава Офісу президента Андрій Богдан 24 серпня, на День Незалежності України, «запалював» під національний гімн у французькому ресторані L’Opera.