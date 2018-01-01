Спікер Бундестагу: провал коаліційних переговорів не означає катастрофу

Вольфганг Шойбле критикує Ангелу Меркель за рішення пустити в країну 1 млн біженців у 2015 році

Колишній міністр фінансів Німеччини, а нині спікер Бундестагу Вольфганг Шойбле заявив в п’ятницю, що неспроможність Ангели Меркель сформувати коаліцію між ХДС/ХСС і СДПН не означає, що країна зануриться в політичну кризу. На його думку, якщо спроба продовжити існування «великої коаліції» спрацює, то це буде добре, а якщо ні, то є



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Спікер Бундестагу Вольфганг Шойбле

Вольфганг Шойбле критикує Ангелу Меркель за рішення пустити в країну 1 млн біженців у 2015 році

Колишній міністр фінансів Німеччини, а нині спікер Бундестагу Вольфганг Шойбле заявив в п’ятницю, що неспроможність Ангели Меркель сформувати коаліцію між ХДС/ХСС і СДПН не означає, що країна зануриться в політичну кризу. На його думку, якщо спроба продовжити існування «великої коаліції» спрацює, то це буде добре, а якщо ні, то є інші шляхи виходу із ситуації.

21 січня СДПН має вирішити, чи підтримати попередню угоду щодо формування коаліції із ХДС/ХСС і почати офіційні переговори. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому Вольфганг Шойбле вважає, що ФРН пожинає плоди рішення Ангели Меркель в 2015 році впустити в країну до 1 млн осіб біженців. В результаті країна постраждала від цього рішення, наслідки якого відчуваються і на сьогодні, переконаний спікер Бундестагу.

Шойбле прославився як один із найбільш послідовних соратників Меркель, який лише зрідка критикував німецьку канцлерку.

Як повідомлялося, очільник СДПН Мартін Шульц закликав однопартійців підтримати попередню домовленість із ХДС/ХСС щодо формування уряду.

Опитування, проведені серед населення Німеччини, фіксують, що 64% респондентів загалом і 75% представників СДПН серед опитаних очікують, що партійний з’їзд в неділю, 21 січня, підтримає попередню домовленість із ХДС/ХСС. При цьому лише 45% опитаних виступають за продовження існування «великої коаліції».

Серед консерваторів рівень підтримки «великої коаліції» складає 68%, а серед соціал-демократів 57%.

Якби вибори відбулися в найближчий час, то ХДС/ХСС отримала б 33% голосів, а СДПН лише 20%, що на 3% менше, ніж результат, який був продемонстрований у вересні 2017 року.