Шульц закликає однопартійців підтримати домовленість із ХДС/ХСС

Мартін Шульц вважає, що СДПН понесе нові втрати в разі дострокових виборів

Очільник СДПН Мартін Шульц продовжує проводити кампанію серед своїх однопартійців із закликом підтримати попередню домовленість із ХДС/ХСС щодо формування уряду. Він змушений активно переконувати соціал-демократів, зважаючи на опозицію серед молодіжного і лівого крила СДПН щодо домовленості із християнськими демократами. Очільник СДПН, у тому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мартін Шульц, лідер СДПН

Мартін Шульц вважає, що СДПН понесе нові втрати в разі дострокових виборів

Очільник СДПН Мартін Шульц продовжує проводити кампанію серед своїх однопартійців із закликом підтримати попередню домовленість із ХДС/ХСС щодо формування уряду. Він змушений активно переконувати соціал-демократів, зважаючи на опозицію серед молодіжного і лівого крила СДПН щодо домовленості із християнськими демократами. Очільник СДПН, у тому числі, попереджає однопартійців про можливе подальше зменшення підтримки у разі проведення дострокових виборів, при тому, що у вересні 2017 року соціал-демократи отримали найменший відсоток голосів, починаючи із 1933 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Шульц виступив із критикою прибічників серед СДПН лінії, що лише в опозиції дана політична сила зможе себе відродити і оновитися. На думку керівника соціал-демократів, у них є реальний шанс покращити життя простих німців, будучи членами правлячої коаліції вже сьогодні, не чекаючи іще додатково чотири роки. Противники попередньої домовленості із ХДС/ХСС вважають, що та недостатньо відображає цілі СДПН. Сам же Мартін Шульц застерігає однопартійців від ідеї, що в ході остаточних переговорів щодо формування правлячої коаліції вдасться внести значні зміни до попередньої домовленості. Проте навіть в такому вигляді, як переконує голова СДПН, угода принесе користь громадянам ФРН.

Опитування, проведені серед населення країни, фіксують, що 64% респондентів загалом і 75% представників СДПН серед опитаних очікують, що партійний з’їзд в неділю, 21 січня, підтримає попередню домовленість із ХДС/ХСС. При цьому лише 45% опитаних виступають за продовження існування «великої коаліції».

Серед консерваторів рівень підтримки «великої коаліції» складає 68%, а серед соціал-демократів 57%.

Якби вибори відбулися в найближчий час, то ХДС/ХСС отримала б 33% голосів, а СДПН лише 20%, що на 3% менше, ніж результат, який був продемонстрований у вересні 2017 року.