США допустили екстрадицію в Молдову екслідера правлячої партії Плахотнюка



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Колишній лідер Демократичної партії Молдови Влад Плахотнюк

Якщо уряд США отримає запит про екстрадицію, тоді США його проаналізують на основі аналізу існуючої справи

Посол Сполучених Штатів Америки у Молдові Деред Хоган повідомив, що у США розглянуть можливість екстрадиції колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка, якщо влада країни надасть для цього вагомі підстави і звернуться за встановленою процедурою.

Про це повідомляє newsmaker.md.

Хоган заявив, що це цілком можливо й вони не зможуть тут подолати свою правову систему.

«Якщо уряд США отримає запит про екстрадицію, тоді США його проаналізують на основі аналізу існуючої справи», - заявив посол.

Він додав, що екстрадиція можлива лише при тих умовах, якщо у США вважатимуть достатніми для цього підстави.

Також Хоган розповів про свою зустріч з Плахотнюком в офісі Демократичної партії, яка відбулась 14 червня.

«Не було ніяких домовленостей між США і Плахотнюком про демократичну передачу влади в Молдові, наприклад, про те, що, якщо він йде, то отримує якийсь захист. Такого не було», - повідомив американський посол.

Як повідомлялось, 14 червня після початку мирної передачі влади від Демократичної партії Молдови до нової парламентської коаліції лідер Демпартії Влад Плахотнюк покинув країну, вилетівши до Лондона нібито через Україну.

За наявною інформацією, в даний час він знаходиться у США

Влада Плахотнюка і Демократичну партію звинувачують в спробі узурпації державної влади в Молдові, а один з лідерів парламентської коаліції, глава МВС Андрій Нестасе виступив з ініціативою про позбавлення Плахотнюка депутатського імунітету та його притягнення до кримінальної відповідальності.

29 червня все керівництво Демократичної партії Молдови на засіданні своєї ради вирішило піти у відставку.