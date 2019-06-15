ЗМІ: молдовський олігарх Плахотнюк втік до Лондона через Україну



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Глава Демократичної партії Молдови та олігарх Влад Плахотнюк

За інформацією ЗМІ, Плахотнюк у суботу вранці з Києва полетів до Лондона

Глава Демократичної партії Молдови та олігарх Влад Плахотнюк у п’ятницю залишив країну через Придністров’я, а згодом через Одесу та Київ виїхав до Лондона.

Про це повідомляють джерела «Української правди» у правоохоронних органах.

«У суботу вранці з Києва полетів до Лондона», - повідомило УП джерело.

Раніше молдовський телеканал tv8 отримав від власних джерел підтвердження інформації, що Плахотнюк залишив країну на авто через Придністров’я та Одесу.

Вночі прес-служба Демпартії підтвердила, що Плахотнюк виїхав з Молдови за кордон «на кілька днів до своєї родини». У повідомленні партії не уточнили, куди саме вирушив лідер політичної сили.

За інформацією ЗМІ, у п’ятницю ввечері один літак полетів з Молдови у Москву, другий приземлився в Одесі, а третій бізнес-джет - у Лондоні.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що призвели до кризи.

Як повідомлялося, напередодні ввечері колишній уряд Демократичної партії офіційно оголосив про відставку і перехід в опозицію. Це сталося після тижневого протистояння, коли колишній уряд не хотів передавати владу новому кабінету міністрів.

Сьогодні своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

8 червня Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови була обрана Мая Санду. Однак новий уряд не міг приступити до роботи через те, що Демократична партія не хотіла поступатися владою. Тим часом новий уряд Молдови вже визнали і заявили про готовність працювати з ним Євросоюз, США, Росія, Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція, Швейцарія, Канада, Фінляндія, Норвегія, Польща Румунія та низка інших країн.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.