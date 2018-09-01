США готові посилити військовий флот і протиповітряну оборону України



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Флагман українського військового флоту «Гетьман Сагайдачний»

Спецпредставник Держдепу Курт Волкер зробив нову гучну заяву

Вашингтон готовий розширити постачання озброєнь задля побудови військово-морських та повітряних сил України в умовах продовження російської підтримки східних сепаратистів. Про таке заявив в інтерв’ю британському виданню The Guardian спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер.

«Ми можемо говорити з Україною, як ми говорили б з будь-якою іншою країною з приводу їх потреб. Я думаю, що буде дискусія про військово-морську спроможність [України], бо, як ви знаєте, більша частина їхнього флоту була захоплена Росією. І тому їм потрібно відновити військово-морський флот, і вони мають дуже обмежену повітряну здатність. Я думаю, нам доведеться подивитися на протиповітряну оборону», - сказав він.

Волкер розповів, що між США та Росією існують істоті розбіжності стосовно того, як саме миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй можуть бути розгорнуті на Донбасі. За його словами, президент РФ Володимир Путін буде чекати президентських і парламентських виборів в Україні наступного року, перш ніж переглянути свою переговорну позицію.

Проте Волкер зауважив, що час не на стороні Путіна. За його словами, прозахідні, антиросійські настрої зростають в Україні з кожним місяцем. Волкер ясно дав зрозуміти, що адміністрація Трампа після поставок протитанкових комплексів Javelin «абсолютно» готова йти далі на постачання летальної зброї українським силам.

«Вони (українці – ред.) щотижня втрачають солдатів, захищаючи свою країну», - підкреслив Волкер.

«І тому в цьому контексті для України природно розбудовувати свою військову потугу, займатися самообороною, і природно шукати допомоги, і природно, що інші країни повинні їм допомогти. І, звичайно, вони потребують летальної допомоги, тому що їх вбивають», - зазначив спецпредставник Державного департаменту.

Дослідник Atlantic Council Арік Толер вважає, що можлива підтримка Сполученими Штатами українського флоту та протиповітряної оборони «буде великою справою». За його словами, це могло б стати більш значущим фактором, ніж поставки комплексів Javelin.

Раніше Волкер заявив, що американський ПТРК Javelin Україна буде використовувати в тому випадку, якщо Росія піде у танкове наступ.

Раніше український посол в США пояснив, чому Javelin краще купувати, аніж отримувати в подарунок.