Український посол в США пояснив, чому Javelin краще купувати, аніж отримувати в подарунок



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У Києві під час паруду показали Javelin

Куплені Javelin Україна може використовувати на свій розсуд - наголосив Чалий

Посол України у США Валерій Чалий вважає, що Javelin краще купувати, аніж отримувати в подарунок. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо ми отримуємо Javelin як допомогу – це одна історія. А якщо ми їх купили – це інша історія, оскільки можемо користуватися на свій розсуд. У цьому є перевага», - зазначив посол.

Як відомо, оборонний бюджет США на 2019 рік передбачає допомогу Україні. І ця допомога передбачає надання летальної зброї.

«Більше того, $50 млн тільки на це виділено спеціально. Йдеться також і про засоби контролю морського простору і протиповітряної оборони. Політичне рішення в Конгресі з цього приводу є. Вище я говорив, що є й інші можливості, і комерційні способи також», - наголосив дипломат. .

Чалий також розповів, хто визначає перелік озброєння, яке надходить в Україну з США: «Якщо ми кажемо про рішення Конгресу і пряме постачання зі США – то це взаємодія двох країн. Є механізм, створений за участю не тільки США і України, але й інших країн, який це визначає. Якщо говоримо про закупівлю з нашого боку, то це суто наше рішення».

Більше читайте в матеріалі: Посол України у США Валерій Чалий: Javelin краще купувати, аніж отримувати як допомогу