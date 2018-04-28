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    США можуть направити до Польщі більше своїх військових

    Глава Пентагону заявив, що його відомство не виключає збільшення чисельності військовослужбовців США в Польщі
    США відкриті для переговорів про збільшення свого військового контингенту на території Польщі. Про це заявив журналістам глава Пентагону Джеймс Меттіс під час зустрічі з польським міністром оборони Маріушем Блащак, що відбулася в суботу, 28 квітня, у Вашингтоні. Глава оборонного відомства США підкреслив, що Польща є союзником Америки по НАТО.
    • Вчора, 08:49
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    Глава Пентагону заявив, що його відомство не виключає збільшення чисельності військовослужбовців США в Польщі

    США відкриті для переговорів про збільшення свого військового контингенту на території Польщі. Про це заявив журналістам глава Пентагону Джеймс Меттіс під час зустрічі з польським міністром оборони Маріушем Блащак, що відбулася в суботу, 28 квітня, у Вашингтоні.

    Глава оборонного відомства США підкреслив, що Польща є союзником Америки по НАТО.

    «Ми розміщуємо війська в НАТО відповідно до потреб в забезпеченні безпеки. Тому ми завжди відкриті для подібних дискусій», - заявив Меттіс.

    Подібно країнам Балтії, Польща стурбована присутністю російських військових біля своїх кордонів. У 2017 році Північноатлантичний альянс в світлі загострених після російської анексії Криму відносин з Москвою розмістив чотири міжнародних батальйони в Польщі, Латвії, Литві та Естонії.

    Крім того, в кінці березня 2018 року Польща і США уклали контракт на поставку двох зенітно-ракетних комплексів Patriot, загальна вартість систем складе 3,8 млрд євро. Польща отримає їх до 2022 року.

    Нагадаємо, Польща отримає з нового бюджету Євросоюзу на мільярди менше, чим у минулі роки.

    Джерело: Deutsche Welle

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