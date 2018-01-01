США можуть відкрити посольство в Єрусалимі вже через пару місяців

Раніше планувалося здійснити такий крок до кінця 2019 року.

Представник американського уряду заявив, що США планують відкрити посольство в Єрусалимі в травні 2018 року. Про це повідомляє агентство Reuters, в розмові із яким представник адміністрації Дональда Трампа повідомив про такі плани. Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп, попри застереження світової спільноти, схвалив рішення визнати



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REUTERS/Ammar Awad

Раніше планувалося здійснити такий крок до кінця 2019 року.

Представник американського уряду заявив, що США планують відкрити посольство в Єрусалимі в травні 2018 року. Про це повідомляє агентство Reuters, в розмові із яким представник адміністрації Дональда Трампа повідомив про такі плани.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп, попри застереження світової спільноти, схвалив рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

На початку січня цього року повідомлялося про те, що американська сторона планує завершити цей процес до кінця 2019 року. Цю заяву зробив віце-президент США Майк Пенс під час свого турне по Близькому Сходу.