США планують перехоплювати кораблі з вантажами для КНДР

Введення плану в дію не означатиме початку морської блокади КНДР

США і їх союзники в Азії готуються почати кампанію з перехоплення кораблів, підозрюваних в порушенні режиму міжнародних санкцій, введених відносно Північної Кореї. Високопоставлені співробітники адміністрації США повідомили, що в рамках цього плану в регіон можуть бути перекинуті сили берегової охорони США. Вашингтон обговорює цей проект з



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В регіон можуть бути перекинуті сили берегової охорони США

Введення плану в дію не означатиме початку морської блокади КНДР

США і їх союзники в Азії готуються почати кампанію з перехоплення кораблів, підозрюваних в порушенні режиму міжнародних санкцій, введених відносно Північної Кореї.

Високопоставлені співробітники адміністрації США повідомили, що в рамках цього плану в регіон можуть бути перекинуті сили берегової охорони США.

Вашингтон обговорює цей проект з регіональними партнерами, включаючи Японію, Південну Корею, Австралію і Сінгапур. Мета операції - позбавити КНДР можливості вести торгівлю по морю, необхідну для підживлення її ракетної і ядерної програм.

Згідно з планом, перехоплення не означатиме початку морської блокади Північної Кореї (Пхеньян раніше заявляв, що буде розцінювати блокаду, як акт війни): підозрілі судна будуть супроводжуватися і, можливо, вантажі, що ними перевозяться, будуть конфісковані, в разі, якщо заборонено їх ввезення або вивезення з КНДР.

Цей проект знаходиться в процесі розробки.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Північної Кореї, які ще більше обмежать країну в доходах і паливі.

Джерело: Голос Америки