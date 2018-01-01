Трамп знову вдарив по КНДР санкціями

Це найбільший за весь час пакет санкцій

Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Північної Кореї, які ще більше обмежать країну в доходах і паливі. Про це йдеться у витягах з промови президента Дональда Трампа, повідомляє Білий дім. «Сьогодні я оголошую, що ми запускаємо найбільший за весь час пакет санкцій проти північнокорейського режиму. Міністерство фінансів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер КНДР Кім Чен Ин

Це найбільший за весь час пакет санкцій

Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Північної Кореї, які ще більше обмежать країну в доходах і паливі. Про це йдеться у витягах з промови президента Дональда Трампа, повідомляє Білий дім.

«Сьогодні я оголошую, що ми запускаємо найбільший за весь час пакет санкцій проти північнокорейського режиму. Міністерство фінансів незабаром зробить нові дії щодо подальшого відсікання джерел доходу і палива, які режим використовує для фінансування своєї ядерної програми і підтримки збройних сил», - заявив американський президент.

У санкційний список додадуть 56 суден, судноплавних і торгових компаній, що, як вважають у Вашингтоні, допомагають Північній Кореї уникати санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти дев'яти суб'єктів, 16 людей і шести суден у відповідь на тривалу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення і тривалі порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.