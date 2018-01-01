Трамп знову вдарив по КНДР санкціями
- Сьогодні, 18:15
-
Розсилка
Це найбільший за весь час пакет санкцій
Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Північної Кореї, які ще більше обмежать країну в доходах і паливі. Про це йдеться у витягах з промови президента Дональда Трампа, повідомляє Білий дім.
«Сьогодні я оголошую, що ми запускаємо найбільший за весь час пакет санкцій проти північнокорейського режиму. Міністерство фінансів незабаром зробить нові дії щодо подальшого відсікання джерел доходу і палива, які режим використовує для фінансування своєї ядерної програми і підтримки збройних сил», - заявив американський президент.
У санкційний список додадуть 56 суден, судноплавних і торгових компаній, що, як вважають у Вашингтоні, допомагають Північній Кореї уникати санкцій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти дев'яти суб'єктів, 16 людей і шести суден у відповідь на тривалу розробку Північною Кореєю зброї масового знищення і тривалі порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.