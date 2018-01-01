  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Трамп знову вдарив по КНДР санкціями

    Це найбільший за весь час пакет санкцій
    Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Північної Кореї, які ще більше обмежать країну в доходах і паливі. Про це йдеться у витягах з промови президента Дональда Трампа, повідомляє Білий дім. «Сьогодні я оголошую, що ми запускаємо найбільший за весь час пакет санкцій проти північнокорейського режиму. Міністерство фінансів
    • Сьогодні, 18:15
    • Розсилка
    <span>Лідер КНДР Кім Чен Ин</span>
    Лідер КНДР Кім Чен Ин

    Це найбільший за весь час пакет санкцій

    Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Північної Кореї, які ще більше обмежать країну в доходах і паливі. Про це йдеться у витягах з промови президента Дональда Трампа, повідомляє Білий дім.

    «Сьогодні я оголошую, що ми запускаємо найбільший за весь час пакет санкцій проти північнокорейського режиму. Міністерство фінансів незабаром зробить нові дії щодо подальшого відсікання джерел доходу і палива, які режим використовує для фінансування своєї ядерної програми і підтримки збройних сил», - заявив американський президент.

    У санкційний список додадуть 56 суден, судноплавних і торгових компаній, що, як вважають у Вашингтоні, допомагають Північній Кореї уникати санкцій.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти дев'яти суб'єктів, 16 людей і шести суден у відповідь на тривалу  розробку Північною Кореєю зброї масового знищення і тривалі порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. 

    США санкції ООН Дональд Трамп фінансування Північна Корея президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ