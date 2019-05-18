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    У світі

    США продаватимуть ракети Канаді, Японії і Південній Кореї

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    <p>Держдепартамент США схвалив рішення про продаж зброї на суму понад $1 млрд</p> - США продаватимуть ракети Канаді, Японії і Південній Кореї

    Держдепартамент США схвалив рішення про продаж зброї на суму понад $1 млрд

    Фото: Wikimedia

    Держдепартамент США схвалив рішення про продаж зброї на суму понад $1 млрд

    Державний департамент США схвалив рішення про продаж зброї на суму понад $1 млрд трьом військовим союзникам - Канаді, Японії і Південній Кореї. Про це передає «Укрінформ» із посиланням на Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки США.

    Канада отримала дозвіл на купівлю 425 легких конверсійних комплектів MK 54 на $387 млн, Південна Корея — на 94 ракети SM-2 Block IIIB $313,9 млн, а Японія — на 160 ракет середньої дальності AIM-120C-7 на $313 млн. Зазначається, що тепер протягом 30 днів конгресмени повинні схвалити військові контракти.

    «Імовірний продаж обладнання не змінить базовий військовий баланс у регіонах», - зазначили у відомстві, що входить до структури Пентагону.

    Як повідомляв «Главком», бюджетні проекти на наступний рік, які зараз розглядаються Конгресом США, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері в порівнянні з поточним роком.

    США зброя
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