США вирішили відродити Другий флот у Північній Атлантиці

Другий флот буде керувати кораблями, літаками і наземними силами на східному узбережжі США

Військово-морські сили США відродять Другий флот для операцій в північній частині Атлантичного океану. Про це заявив на брифінгу на військовій базі в Норфолку головнокомандувач флоту США адмірал Джон Річардсон. За його словами, Другий флот буде керувати кораблями, літаками і наземними силами на східному узбережжі США. Основна мета бойової



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Американський флот

Другий флот буде керувати кораблями, літаками і наземними силами на східному узбережжі США

Військово-морські сили США відродять Другий флот для операцій в північній частині Атлантичного океану.

Про це заявив на брифінгу на військовій базі в Норфолку головнокомандувач флоту США адмірал Джон Річардсон.

За його словами, Другий флот буде керувати кораблями, літаками і наземними силами на східному узбережжі США. Основна мета бойової групи – «реагування на глобальні непередбачені обставини».

«Наша національна стратегія оборони дає зрозуміти, що ми повернулися в епоху великої конкуренції, а оточення стає все більш складним і заплутаним», – пояснив Річардсон.

У цьому контексті, наголосив адмірал, Північна Атлантика – вкрай важливий регіон.

Другий флот був створений в 1950 році, а розформований у 2011-му з міркувань економії. Зараз у ВМС США налічується шість діючих підрозділів-флотів під номерами 3–7 і 10.

18 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп представив нову стратегію нацбезпеки США. У документі основними зовнішніми загрозами назвали Росію і Китай.

До слова, 4 травня група бойових кораблів Військово-морських сил США, до складу якої входить авіаносець «Гаррі Трумен», почала повітряні операції в Сирії.

Також повідомлялося, що США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні.