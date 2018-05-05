США вирішили відродити Другий флот у Північній Атлантиці
- Сьогодні, 05:58
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Другий флот буде керувати кораблями, літаками і наземними силами на східному узбережжі США
Військово-морські сили США відродять Другий флот для операцій в північній частині Атлантичного океану.
Про це заявив на брифінгу на військовій базі в Норфолку головнокомандувач флоту США адмірал Джон Річардсон.
За його словами, Другий флот буде керувати кораблями, літаками і наземними силами на східному узбережжі США. Основна мета бойової групи – «реагування на глобальні непередбачені обставини».
«Наша національна стратегія оборони дає зрозуміти, що ми повернулися в епоху великої конкуренції, а оточення стає все більш складним і заплутаним», – пояснив Річардсон.
У цьому контексті, наголосив адмірал, Північна Атлантика – вкрай важливий регіон.
Другий флот був створений в 1950 році, а розформований у 2011-му з міркувань економії. Зараз у ВМС США налічується шість діючих підрозділів-флотів під номерами 3–7 і 10.
18 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп представив нову стратегію нацбезпеки США. У документі основними зовнішніми загрозами назвали Росію і Китай.
До слова, 4 травня група бойових кораблів Військово-морських сил США, до складу якої входить авіаносець «Гаррі Трумен», почала повітряні операції в Сирії.
Також повідомлялося, що США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні.