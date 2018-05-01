США не збираються виводити війська з Сирії

Спочатку здобуваєш перемогу у війні, а потім виграєш мир - Меттіс

США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні. Про це заявив у понеділок на зустрічі з журналістами міністр оборони США Джеймс Меттіс. Стенограму цієї прес-конференції розповсюдила прес-служба Пентагону. «Чого ми не хочемо,



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Міністр оборони США Джеймс Меттіс

Спочатку здобуваєш перемогу у війні, а потім виграєш мир - Меттіс

США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні. Про це заявив у понеділок на зустрічі з журналістами міністр оборони США Джеймс Меттіс. Стенограму цієї прес-конференції розповсюдила прес-служба Пентагону.

«Чого ми не хочемо, так це, будучи на порозі перемоги на полі бою — у плані знищення фізичного «халіфату» (терористичного угрупування «Ісламська держава»), географічного «халіфату», — просто йти до того, як дипломати виграли мир. Так що спочатку здобуваєш перемогу у війні, а потім виграєш мир», — сказав керівник американського військового відомства.

За словами Меттіса, в понеділок він повинен був зустрічатися в Вашингтоні разом з керівництвом Держдепартаменту з спецпосланцем генсека ООН по Сирії Стаффаном де Містурою, щоб обговорювати «шлях вперед». «Я зустрічаюся зі Стаффаном де Містурою ... подивимося, де знаходиться женевський процес (врегулювання в Сирії), і що ми (Сполучені Штати) можемо зробити, щоб посприяти. Зрозуміло, в Женеві мають місце в основному дипломатичні зусилля, але у них є і військовий елемент ...», - підкреслив міністр. При цьому він визнав, що вважає сирійську проблему «найскладнішою ситуацією в сфері безпеки, бойовою ситуацією» з тих, з якими йому доводилося стикатися.

Як повідомлялось, влада Ізраїлю приймає суверенні рішення щодо проведення військових дій на території Сирії, й США не здійснюють на них вплив. Про це заявив у понеділок американський міністр оборони Джеймс Меттіс на прес-конференції в Пентагоні.

Раніше повідомлялося, що представники ЄС і ООН у рамках роботи Брюссельської конференції донорів щодо Сирії закликали до проведення швидких політичних переговорів для врегулювання конфлікту в країні. При цьому, на їх думку, останні військові успіхи офіційного Дамаску ні на крок не наблизили настання миру на сирійській землі.

Джерело: УНН