Американська авіаносна група розпочала операцію проти ІДІЛ в Сирії

Авіаносна ударна група «Гаррі Трумен» приступила до проведення повітряних операцій

Група бойових кораблів Військово-морських сил США, до складу якої входить авіаносець «Гаррі Трумен», почала повітряні операції в Сирії. Про це повідомляє 4 травня прес-служба американських ВМС. У повідомленні стверджується, що операція буде спрямована проти терористичного угрупування «Ісламська держава»на території Сирії.



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Авіаносець ВМС США «Гаррі Трумен»

Авіаносна ударна група «Гаррі Трумен» приступила до проведення повітряних операцій

Група бойових кораблів Військово-морських сил США, до складу якої входить авіаносець «Гаррі Трумен», почала повітряні операції в Сирії.

Про це повідомляє 4 травня прес-служба американських ВМС.

У повідомленні стверджується, що операція буде спрямована проти терористичного угрупування «Ісламська держава»на території Сирії.

«Авіаносна ударна група «Гаррі Трумен» приступила до проведення повітряних операцій з метою надання підтримки операції «Непохитна рішучість», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ескадрильї винищувачів-бомбардувальників «здійснили ряд вильотів над Сирією».

Нагадаємо, 1 травня США почали операцію в Сирії зі звільнення останніх осередків терористичної організації «Ісламська держава».

Крім того, США мають намір залучити для вирішення невідкладних гуманітарних проблем Сирії міжнародні ресурси.

Раніше командування об’єднаних військ США заявило про припинення військових операцій проти «Ісламської держави» в Іраку та деактивацію штабу сухопутних військ.

Також повідомлялося, що США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні.