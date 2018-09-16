Стали відомі подробиці угоди Манафорта зі спецпрокурором по «російській справі»
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Манафорт передасть уряду США кошти з трьох своїх рахунків
Колишній глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт поступився владі США правами власності на нерухомість вартістю $21,7 млн в рамках угоди зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який веде розслідування про «втручання Росії» в американські вибори.
Про це повідомляє NBC News.
За даними телеканалу, йдеться про будинки і квартири Манафорта в штаті Нью-Йорк, які підлягають конфіскації державою.
Як зазначається, Манафорт також передасть уряду США кошти з трьох своїх рахунків.
Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.
Раніше стало відомо, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт збирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе.