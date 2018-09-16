Стали відомі подробиці угоди Манафорта зі спецпрокурором по «російській справі»



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Фото: Tom Williams / CQ Roll Call / AP Пол Манафорт

Манафорт передасть уряду США кошти з трьох своїх рахунків

Колишній глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт поступився владі США правами власності на нерухомість вартістю $21,7 млн в рамках угоди зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який веде розслідування про «втручання Росії» в американські вибори.

Про це повідомляє NBC News.

За даними телеканалу, йдеться про будинки і квартири Манафорта в штаті Нью-Йорк, які підлягають конфіскації державою.

Як зазначається, Манафорт також передасть уряду США кошти з трьох своїх рахунків.

Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

Раніше стало відомо, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт збирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе.

Як повідомлялось, 69-річний Манафорт минулого місяця був засуджений судом штату Вірджинія за вісьмома пунктами обвинувачення у справі про шахрайство, яку розслідує команда спецпрокурора Мюллера. Зокрема, обвинувачення стосуються несплати податків за надання консультативних послуг українським політикам з команди президента-втікача Віктора Януковича (справа «чорної бухгалтерії Партії регіонів»).