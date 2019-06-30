Стали відомі результати зустрічі Трампа і Кім Чен Ина



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Зустріч Трампа та Ина тривала більше запланованого Фото: twitter ScottPresler

США та КНДР будуть готувати команди переговорників, щоб розблокувати ядерні переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що вони з лідером КНДР Кім Чен Ином за підсумками двосторонньої зустрічі домовилися підготувати команди переговірників. Про це повідомляє ВВС News в неділю, 30 червня.

Таким чином вони змогли домовитися про відновлення зайшли в глухий кут ядерних переговорів.

«Вони будуть працювати, щоб за два-три тижні визначити, чи можемо ми чогось досягти», - сказав він журналістам після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

«Мова йде про великі питаннях. Все це складно, але не настільки, наскільки може здатися», - додав Трамп.

Американські ЗМІ відзначають, що, таким чином, істотного прориву на зустрічі не відбулося.

Зустріч двох лідерів тривала близько години, що значно більше, ніж передбачалося.

Нагадаємо, сьогодні відбулась третя зустріч Трампа і Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні.