Дональд Трамп зустрівся з Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні

Трамп став першим чинним американським президентом, який відвідав КНДР

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрілися в демілітаризованій зоні, яка розділяє КНДР і Південної Кореї, і потиснули один одному руки, повідомляє BBC.

Спочатку вони були на частині, яка належить Північній Кореї. «Президент Трамп щойно перейшов через демаркаційну лінію, що зробило його першим президентом (США), який нас відвідав. Це виражає його бажання працювати над кращим майбутнім», - сказав Кім Чен Ин.

«Радий знову тебе бачити», - сказав Трамп північнокорейському лідеру на початку зустрічі. Після невеликого розмови президенти перейшли на південну сторону демілітаризованої зони, увійшли в будівлю для переговорів і продовжили зустріч там.

Кім Чен Ин сказав, що радий знову бачити Трампа, і ніколи не очікував, що їх зустріч відбудеться в цьому місці.

Pres. Trump became the first U.S. president to step into North Korea as he strode by himself across the demilitarized zone and shook hands with North Korean leader Kim Jong Un. https://t.co/IwiGbk2gav pic.twitter.com/UeAZ3b8IJC