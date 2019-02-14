Стало відомо, де в ЄС найбільше одружуються

Стало відомо, де в ЄС найбільше одружуютьсяграфіка
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Найнижчі показники за кількістю шлюбів зафіксовано в Словенії
Литва і Румунія лідирують серед країн Євросоюзу за кількістю шлюбів у співвідношенні до кількості населення.
Про це свідчать дані Євростату, оприлюднені у День закоханих.
У 2017 році в Литві в середньому налічувалося 7,5 шлюбів на 1000 жителів, в Румунії - 7,3. За ними слідували Кіпр і Латвія (обидва 6,8) і Мальта (6,3).
Найнижчі показники за кількістю шлюбів зафіксовано в Словенії (3,1), Італії та Люксембурзі (по 3,2) і Португалії (3,3).
Середній показник для Євросоюзу загалом становить 4,3 шлюби на рік на 1000 мешканців.
Раніше глава уряду Володимир Гройсман закликав українців займатися коханням.