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    У світі

    Стало відомо, де в ЄС найбільше одружуються

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    Стало відомо, де в ЄС найбільше одружуються

    Найнижчі показники за кількістю шлюбів зафіксовано в Словенії

    Литва і Румунія лідирують серед країн Євросоюзу за кількістю шлюбів у співвідношенні до кількості населення.

    Про це свідчать дані Євростату, оприлюднені у День закоханих.

    У 2017 році в Литві в середньому налічувалося 7,5 шлюбів на 1000 жителів, в Румунії - 7,3. За ними слідували Кіпр і Латвія (обидва 6,8) і Мальта (6,3). 


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    Найнижчі показники за кількістю шлюбів зафіксовано в Словенії (3,1), Італії та Люксембурзі (по 3,2) і Португалії (3,3).

    Середній показник для Євросоюзу загалом становить 4,3 шлюби на рік на 1000 мешканців.

    Раніше глава уряду Володимир Гройсман закликав українців займатися коханням.

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