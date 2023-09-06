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Які кораблі РФ найбільш небезпечні для України: військовий експерт розкрив правду

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Які кораблі РФ найбільш небезпечні для України: військовий експерт розкрив правду
Відомо про знищення чи пошкодження 19 надводних кораблів
фото: Suspilne

У російського флоту серйозні проблеми через влучність ЗСУ та витрати ракет минулого року 

Потенціал Чорноморського флоту з початку російської агресії фактично не змінився. Про це в інтерв’ю для Оbozrevatel розповів експерт Центру оборонних стратегій, капітан запасу першого рангу ВМС України Андрій Риженко.

«Відомо про знищення чи пошкодження 19 надводних кораблів, але зараз основна загроза формується двома групами кораблів. Це ракетні кораблі, передусім носії «Калібрів», фрегати 11356, корвети типу «Буян», а також нові корвети типу «Каракурт» та підводні човни. Всі вони фактично як були, так і є», – розповідає експерт.

Андрій Риженко розповідає про те, що пошкоджені раніше фрегати «Адмірал Макаров» та «Ессен» знову стріляють ракетами. Щоправда, з більш захищених позицій поблизу Криму чи Новоросійська. Вони вживають більше заходів безпеки під час виходу, тому що є загроза атак нашими морськими дронами.

«Ще одна проблема для них – недостатня кількість ракет «Калібр». Вони дуже багато їх постріляли минулої осені та зими, залишилося їх небагато, але вони є. Останній випадок масового застосування таких ракет був 6 серпня, коли вони фактично одночасно запустили 20 ракет «Калібр». На щастя, 17 з них збила наша ППО», – каже Риженко.

Є ще старі радянські кораблі, які несуть ракети «Москіт». Це також дуже загрозливі протикорабельні ракети, які можуть бути використані проти суден, що намагаються зайти в наші порти. За словами експерта, є інформація про те, що два ракетних «Каракурти» будуть добудовані на Керченському заводі та введені до складу Чорноморського флоту до кінця року.

«Наступна група кораблів, які становлять для нас небезпеку, – це десантні кораблі. Їх також стало менше. Було 13. Після того, як був серйозно пошкоджений «Оленегорський горняк», який навряд чи вдасться відремонтувати до бойового стану, їх стало 11», – розповідає Андрій. За його словами, ці кораблі можуть висаджувати десант, але наразі це малоймовірно через те, що для цього немає операційних умов.

«У разі нашого просування на узбережжя Азовського моря вони можуть здійснювати вогневе ураження наших військових підрозділів, особливо десантними кораблями 775. Вони мають систему, подібну до системи БМ-21 «Град». Подібну практику вони застосовували, коли захоплювали місто Маріуполь. Тоді вони заганяли десантні кораблі та стріляли цими системами по наших захисниках міста. У кожного корабля на борту є 320 некерованих ракет», – пояснює Риженко.

Раніше ми розповідали, що акули атакували катамаран навколосвітньої експедиції у Тихому океані з росіянами на борту, внаслідок чого судно затонуло. 4 вересня вони пошкодили лівий балон, після чого у ніч проти середи, 6 вересня, за 410 миль до Австралії акули знову напали на судно.

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Теги: ракета корабль ВМС росія

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