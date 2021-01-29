Стиліст поділився порадами, як підібрати ідеальний розмір джинсів без примірки

У першу чергу перед купівлею джинсів потрібно звертати увагу на фасон виробу

Британський модний консультант показав способи підібрати ідеальний розмір джинсів без примірки. Про це повідомляє The Sun.

За словами Гока Вана, у першу чергу потрібно знати свій тип статури. Річ у тому, що одна і та ж модель джинсів буде по-різному сидіти на різних фігурах.

«Одна з найпоширеніших скарг, яку я часто чую від жінок, полягає у тому, що їх талія сильно відрізняється за розміром від стегон. Наприклад, дама з грушоподібною фігурою може знайти пару джинсів, які ідеально сидять в області сідниць, але у поясі вони будуть їй великі. Або навпаки: у талії вони підходять за розміром, але їх неможливо натягнути», – сказав стиліст.

Щоб уникнути подібної проблеми, Ван пояснив, що потрібно звертати увагу на «кокетку» – кут між двома швами, розташований на задній частині виробу відразу під поясом.

Глибина кокетки відповідає за обсяги у талії і стегнах. Чим більше кут, тим вільніше пояс і більше простору у нижній частині тіла.

«Така маленька деталь сприяє щільному приляганню до талії джинсів і при цьому вигідно підкреслює ваші сідниці», – запевнив англієць.

Крім того, не варто орієнтуватися на свій розмір одягу, оскільки кожен бренд при створенні своїх виробів використовує так званий «блок». Це такий шматок дерева, який є шаблоном і призначений для визначення розміру і підгонки виробленого одягу.

«Один магазин може використовувати блок для певного розміру зі значенням 12, а інший для того ж самого розміру буде використовувати блок зі значенням 16. І це не означає, що ви поправилися або схудли, це означає, що фабрика просто використовує інший блок», – пояснив Ван.

Замість того, щоб орієнтуватися на розмір одягу, стиліст порадив виміряти частини свого тіла за допомогою рулетки і звіряти їх з таблицею параметрів, що є у кожного магазину.

Крім цього, потрібно звертати увагу на фасон виробу. Власницям вузької талії Ван рекомендує джинси з високою посадкою.

Таким чином вдасться вигідно підкреслити фігуру і візуально подовжити ноги. Жінкам з довгими ногами і коротким тулубом підійдуть джинси з низькою посадкою – така модель збалансує пропорції тіла. Середня посадка підійде у тому випадку, якщо є бажання заправити у джинси сорочку або светр.

Стиліст також згадав, що розмір задніх кишень джинсів може вплинути на візуальне сприйняття стегон. Чим вони менші, тим більше здаються сідниці, і навпаки.

Нагадаємо, що японський зоопарк пропонує купити джинси, порвані левами або картини «намальовані» козами.