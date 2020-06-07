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    У світі

    Японський зоопарк пропонує купити джинси, порвані левами або картини «намальовані» козами

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    У зоопарку уточнили, що джинси будуть порвані настільки, наскільки захоче сам лев, який &laquo;виготовляє для вас дизайн&raquo; - Японський зоопарк пропонує купити джинси, порвані левами або картини «намальовані» козами
    У зоопарку уточнили, що джинси будуть порвані настільки, наскільки захоче сам лев, який «виготовляє для вас дизайн»

    Співробітники можуть вибрати потрібний покупцеві розмір, - наголошують у зоопарку

    Зоопарк «Северне сафарі Саппоро» на острові Хоккайдо пропонує цікаву послугу — за 700 тисяч єн (приблизно 169 тис. грн) всі охочі можуть купити джинси, порвані левами. Про це повідомили у зоопарку, пише SoraNews24.

    «Якщо ви любитель рваних джинсів, то, мабуть, немає нічого крутіше, ніж мати пару, яку в буквальному сенсі порвали гігантські коти. Співробітники можуть вибрати пару штанів розміром, який вам потрібен», — йдеться у повідомленні.

    Водночас уточнюють, що наскільки сильно будуть порвані джинси — залежить тільки від лева, який «виготовляє для вас дизайн».

    Якщо ж рвані левами джинси — це не ваше, у зоопарку є багато іншого. Наприклад, можна придбати сережки з пір'ям папуг (близько 1200 грн), прикраси зі зміїної шкіри (1200 грн), і картини, «намальовані» козами й мавпами (1600 грн).

    Можна навіть стати очільником зоопарку на один день — за 100 тисяч єн (приблизно 24 тисячі гривень).

    У зоопарку вказують, що закрили вхід для відвідувачів та співробітників через карантин, а подібний продаж — альтернативне джерело доходу.

     

     

    Японія зоопарк тварини карантин
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