Японський зоопарк пропонує купити джинси, порвані левами або картини «намальовані» козами



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У зоопарку уточнили, що джинси будуть порвані настільки, наскільки захоче сам лев, який «виготовляє для вас дизайн»

Співробітники можуть вибрати потрібний покупцеві розмір, - наголошують у зоопарку

Зоопарк «Северне сафарі Саппоро» на острові Хоккайдо пропонує цікаву послугу — за 700 тисяч єн (приблизно 169 тис. грн) всі охочі можуть купити джинси, порвані левами. Про це повідомили у зоопарку, пише SoraNews24.

«Якщо ви любитель рваних джинсів, то, мабуть, немає нічого крутіше, ніж мати пару, яку в буквальному сенсі порвали гігантські коти. Співробітники можуть вибрати пару штанів розміром, який вам потрібен», — йдеться у повідомленні.

Водночас уточнюють, що наскільки сильно будуть порвані джинси — залежить тільки від лева, який «виготовляє для вас дизайн».

Якщо ж рвані левами джинси — це не ваше, у зоопарку є багато іншого. Наприклад, можна придбати сережки з пір'ям папуг (близько 1200 грн), прикраси зі зміїної шкіри (1200 грн), і картини, «намальовані» козами й мавпами (1600 грн).

Можна навіть стати очільником зоопарку на один день — за 100 тисяч єн (приблизно 24 тисячі гривень).

У зоопарку вказують, що закрили вхід для відвідувачів та співробітників через карантин, а подібний продаж — альтернативне джерело доходу.