Стрілянина у Флориді: Злочинець зізнався у масовому вбивстві
- Сьогодні, 09:14
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19-річний стрілок зізнався, що відкрив вогонь у школі
Підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався в скоєному. Про це йдеться в звіті офісу шерифа округу Броуард, передає інформагентство Associated Press.
Під час допиту Круз повідомив поліції, що «почав розстрілювати школярів, яких він бачив у коридорах і на території школи». Він розповів, що, коли ті кинулися бігти, вирішив «скинути свою гвинтівку AR-15 і жилет», щоб змішатися з натовпом (ці предмети було знайдено поліцією під час огляду місця злочину – Ред.).
Як повідомляє поліція, Круз придбав зброю в лютому 2017 року. Зазначається, що суд залишив Круза під арештом без можливості звільнитися під заставу. Йому пред'явлені обвинувачення в умисному вбивстві за 17 пунктами.
Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.
Також, Трамп прокоментував стрілянину.