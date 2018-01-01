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    Стрілянина у Флориді: Злочинець зізнався у масовому вбивстві

    19-річний стрілок зізнався, що відкрив вогонь у школі
    Підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався в скоєному. Про це йдеться в звіті офісу шерифа округу Броуард, передає інформагентство Associated Press. Під час допиту Круз повідомив поліції, що «почав розстрілювати школярів, яких він бачив у коридорах і на території школи». Він
    • Сьогодні, 09:14
    • Розсилка
    Фото: Reuters

    19-річний стрілок зізнався, що відкрив вогонь у школі

    Підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався в скоєному. Про це йдеться в звіті офісу шерифа округу Броуард, передає інформагентство Associated Press.

    Під час допиту Круз повідомив поліції, що «почав розстрілювати школярів, яких він бачив у коридорах і на території школи». Він розповів, що, коли ті кинулися бігти, вирішив «скинути свою гвинтівку AR-15 і жилет», щоб змішатися з натовпом (ці предмети було знайдено поліцією під час огляду місця злочину – Ред.).

    Як повідомляє поліція, Круз придбав зброю в лютому 2017 року. Зазначається, що суд залишив Круза під арештом без можливості звільнитися під заставу. Йому пред'явлені обвинувачення в  умисному вбивстві за 17 пунктами.

    Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.

    Також, Трамп прокоментував стрілянину.

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