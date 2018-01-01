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    Трамп зробив заяву після стрілянини у флоридській школі

    В результаті нападу загинули 17 людей
    Президент США Дональд Трамп виступив зі спецзаявою після стрілянини в школі Паркленд у Флориді. Про це повідомляє агентство Reuters. Американський президент заявив, що планує зустрітися з жертвами і місцевою владою штату. Трамп також сказав, що жодна дитина чи вчитель не повинен відчувати себе в небезпеці в американській школі. У зв'язку з цим
    • Сьогодні, 19:45
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    В результаті нападу загинули 17 людей

    Президент США Дональд Трамп виступив зі спецзаявою після стрілянини в школі Паркленд у Флориді. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Американський президент заявив, що планує зустрітися з жертвами і місцевою владою штату.

    Трамп також сказав, що жодна дитина чи вчитель не повинен відчувати себе в небезпеці в американській школі. У зв'язку з цим його адміністрація буде працювати над підвищенням шкільної безпеки і профілактикою психічних захворювань

    «Ми повинні працювати разом, щоб створити в нашій країні культуру, що має на увазі повагу до гідності життя, яке сприяє створенню глибоких і важливих зв'язків між людьми», - заявив він.

    14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.

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