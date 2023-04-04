Суд арештував підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову

Дівчина пробуде в СІЗО до 2 червня

Сьогодні, 4 квітня, російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлєна Татарського Дар'ю Трепову. Їй було висунуто звинувачення у терористичному акті. Про це повідомляють росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вранці вівторка, 4 квітня, дівчину доправили на судове засідання до Москви. Там Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для 26-річної Трепової. Вона пробуде в СІЗО до 2 червня.

Треповій було інкриміновано теракт, який було вчинено організованою групою, що спричинив умисне заподіяння смерті людині, а також незаконне носіння вибухових пристроїв, вчинене організованою групою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, за даними слідства, 2 квітня Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Владлену Татарському. Внаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.