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Суд арештував підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд арештував підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову
Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку
фото з відкритих джерел

Дівчина пробуде в СІЗО до 2 червня

Сьогодні, 4 квітня, російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлєна Татарського Дар'ю Трепову. Їй було висунуто звинувачення у терористичному акті. Про це повідомляють росЗМІ.

Вранці вівторка, 4 квітня, дівчину доправили на судове засідання до Москви. Там Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для 26-річної Трепової. Вона пробуде в СІЗО до 2 червня.

Треповій було інкриміновано теракт, який було вчинено організованою групою, що спричинив умисне заподіяння смерті людині, а також незаконне носіння вибухових пристроїв, вчинене організованою групою.

Як повідомлялося, за даними слідства, 2 квітня Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Владлену Татарському. Внаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

Теги: вибух теракт пропагандист росія Санкт-Петербург

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