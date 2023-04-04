Убивство пропагандиста Татарського. Росія знайшла «терористку»

Слідчий комітет Росії звинуватив Дар'ю Трепову у скоєнні теракту у кафе на університетській набережній Санкт-Петербурга

Слідчі звинуватили Дар'ю Трепову за пунктом «б» частини 3 статті 205 («Терористичний акт, вчинений організованою групою, що спричинив навмисне заподіяння смерті людині») та частини 4 статті 222.1 («Незаконне носіння вибухових пристроїв, вчинене організованою групою») КК Російської Фередерації.

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За даними слідства, 2 квітня Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Владлену Татарському. Внаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.

За даними слідства обвинувачена підтримувала погляди Фонду боротьби з корупцією. У Національному антитерористичному комітеті заявили, що злочин нібито було сплановано та організовано з території України. Слідчі встановлюють усіх учасників злочинного ланцюжка - від виконавців до замовників.

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Раніше стало відомо, що російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського. Він родом з Макіївки. У 2014 році він воював на боці «ДНР», а пізніше переїхав у Москву. Там він став називати себе письменником та воєнкором.«Всех победим, всех убем», – Владлен Татарський заявив це в Кремлі після промови Путіна про приєднання до РФ окупованих територій.Також пропагандист радів нападу Росії на Україну та казав, що це його найкращий ранок.