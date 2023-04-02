Санкт-Петербург: невідомі підірвали пропагандиста Владлена Татарського

Владлен Татарський загинув через вибух у кафе

Попередньо, вибухівку в кафе принесла дівчина

У кафе на університетській набережній Санкт-Петербурга трапився вибух. У закладі саме проходив творчий вечір воєнного кореспондента, пропагандиста Владлена Татарського, повідомляють російські ЗМІ. У результаті сам Татарський загинув, ще 15 людей отримали поранення.

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Загибель Татарського також підтвердив і так званий міністр молодіжної політики «ДНР» Макаров.

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За даними пітерських ЗМІ, кафе раніше належало Євгену Пригожину.

Попередньо, вибухівку в кафе принесла дівчина. Бомба була у статуетці, яку дівчина вручила Татарському.

Владлен Татарський родом з Макіївки. У 2014 році він воював на боці «ДНР», а пізніше переїхав у Москву. Там він став називати себе письменником та воєнкором.

«Всех победим, всех убем», – Владлен Татарський заявив це в Кремлі після промови Путіна про приєднання до РФ окупованих територій.

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Також пропагандист радів нападу Росії на Україну та казав, що це його найкращий ранок.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач, який керував муніципальним транспортом міста.