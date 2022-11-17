Суд у справі MH17. Відомі перші висновки  

Вина за смерть 298 осіб лежить на Росії

Гаазький суд ухвалив, що малазійський Boeing 777 був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з боку Першотравневого. На момент катастрофи літака цей населений пункт був підконтрольний сепаратистам.

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Суд вважає, що держава-терористка РФ контролювала «ДНР», російські посадовці були залучені до планування збиття літака, тож версія звинувачення – доведена.

Нагадаємо, дві третини загиблих в катастрофі рейсу MH17, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур 17 липня 2014 року, були голландцями, і саме голландський прокурор очолив міжнародну слідчу групу, яка проводила розслідування.

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У причетності до аварії літака звинувачуються:

Ігор Гіркін (Стрєлков) – громадянин Росії – міністр оборони так званої «ДНР», відставний офіцер ФСБ.

Сергій Дубинський – громадянин Росії – старший офіцер ГРУ армії Росії у відставці.

Олег Пулатов – громадянин Росії – підполковник запасу ВДВ армії Росії.

Леонід Харченко – громадянин України-командир розвідпідрозділу ГРУ «ДНР».

Нагадаємо, велика авіаційна катастрофа сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області.

Лайнер впав на землю в районі села Грабове Донецької області, його уламки були розкидані. Всі 298 осіб на борту літака загинули, випадків загибелі і поранення людей на землі в результаті падіння уламків літака не було.