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Суд у справі MH17. Відомі перші висновки  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Суд у справі MH17. Відомі перші висновки  
Boeing 777 малайзійського рейсу MH17 Arilines зазнав катастрофи 19 липня 2014 року 
фото: EPA/UPG

Вина за смерть 298 осіб лежить на Росії 

Гаазький суд ухвалив, що малазійський Boeing 777 був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з боку Першотравневого. На момент катастрофи літака цей населений пункт був підконтрольний сепаратистам.

Суд вважає, що держава-терористка РФ контролювала «ДНР», російські посадовці були залучені до планування збиття літака, тож версія звинувачення – доведена. 

Нагадаємо, дві третини загиблих в катастрофі рейсу MH17, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур 17 липня 2014 року, були голландцями, і саме голландський прокурор очолив міжнародну слідчу групу, яка проводила розслідування.

У причетності до аварії літака звинувачуються:

  • Ігор Гіркін (Стрєлков) – громадянин Росії – міністр оборони так званої «ДНР», відставний офіцер ФСБ.
  • Сергій Дубинський – громадянин Росії – старший офіцер ГРУ армії Росії у відставці.
  • Олег Пулатов – громадянин Росії – підполковник запасу ВДВ армії Росії.
  • Леонід Харченко – громадянин України-командир розвідпідрозділу ГРУ «ДНР».

Нагадаємо, велика авіаційна катастрофа сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області. 
Лайнер впав на землю в районі села Грабове Донецької області, його уламки були розкидані. Всі 298 осіб на борту літака загинули, випадків загибелі і поранення людей на землі в результаті падіння уламків літака не було.

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Теги: місто держава смерть літак

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