В Гаазі назвали дату слухань щодо збитого «Боїнгу»

Засідання у справі МН17 почнуться у червні

Окружний суд Гааги визначився з датою слухань по суті у справі про збитий над Донбасом пасажирський літак «Малайзійських авіаліній» рейсу МН17. Як повідомляється на сайті суду, вони розпочнуться 7 червня 2021 року.

25 листопада цього року завершилася досудова стадія кримінального провадження у справі про збитий малайзійський літак. Цю справу скерували слідчому судді для проведення додаткового розслідування.

«Станом на тепер слідчий суддя повідомив суд про хід розслідування. Ґрунтуючись на цій інформації, суд склав попередній графік», – йдеться в повідомленні. Тож наступне слухання відбудеться 1 лютого 2021 року, на якому розглянуть питання про перебіг вказаного додаткового розслідування, про статус позовів родичів загиблих щодо відшкодування збитків, а також запит прокуратури про відвідування реконструкції MH17.

На засіданні 15 квітня 2021 року суд вирішить, чи відбудеться таке відвідування і коли саме. У разі позитивного рішення, перевірка відбудеться у травні 2021 року.

Як відомо, 17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області був збитий Boeing 777 компанії "Малазійські авіалінії", що виконував регулярний рейс МН17. Загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з російського "Бука". Об'єднана слідча група (JIT) назвала імена перших чотирього підозрюваних – Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").

У листопаді 2019 року частину обвинувального висновку у справі МН-17 передали до суду Гааги. 9 березня 2020 року розпочалися судові засідання окружного суду Гааги щодо перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака рейсу МН17 у 2014 році.

Прокуратура Нідерландів під час судового процесу про збиття літака рейсу MH17 представила запис нових телефонних розмов, які є "найбільш конкретним доказом" причетності чотирьох підозрюваних у цій справі. Захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова отримав від суду дозвіл доступ до уламків зі своїм експертом для оцінки пошкоджень.

МЗС України вважає "першим кроком до встановлення справедливості" початок судових засідань щодо збиття літака рейсу МН17. Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.