Телеканал «Дождь» виключили з «путінського пулу»
«Дождь» висвітлював повернення опозиціонера Олексія Навального з Німеччини у Росію та мітинги на його підтримку
Як зазначає російська служба Радіо Свобода, джерела на каналі назвали причиною виключення той факт, що «Дождь» висвітлював повернення опозиціонера Олексія Навального з Німеччини у Росію та мітинги на його підтримку.
Цю інформацію підтвердив і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, який заявив, що «Дождь» підтримував «незаконні дії».
Журналістів «Дощу», зокрема, не допустять до висвітлення зустрічі Путіна з президентом США Джо Байдена, яка намічена на 16 червня у Женеві, і що це буде перший офіційний захід на високому рівні, в якому бере участь президент Росії, але на якому не працюватимуть співробітники телеканалу.
У 2015 році телеканал «Дождь був виключений з ряду кабельних мереж після з'явився в його твіттері опитування на тему про блокаду Ленінграда. Редакція питала у своєї аудиторії, чи варто було здати місто, щоб, можливо, врятувати десятки тисяч життів. З різкою критикою каналу виступили тоді в Держдумі та Кремлі.
До слова, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію на території України телевізійного каналу «Беларусь 24». Він поширює російську пропаганду та пропаганду режиму диктатора Олександра Лукашенка.