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    Телеканал «Дождь» виключили з «путінського пулу»

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    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що &laquo;Дождь&raquo; підтримував &laquo;незаконні дії&raquo; - Телеканал «Дождь» виключили з «путінського пулу»
    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «Дождь» підтримував «незаконні дії»
    Фото з відкритих джерел

    «Дождь» висвітлював повернення опозиціонера Олексія Навального з Німеччини у Росію та мітинги на його підтримку

    Російський телеканал «Дождь» виключили з журналістського пулу президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомивголовний редактор телеканалу Тихон Дзядко.

    Як зазначає російська служба Радіо Свобода, джерела на каналі назвали причиною виключення той факт, що «Дождь» висвітлював повернення опозиціонера Олексія Навального з Німеччини у Росію та мітинги на його підтримку.

    Цю інформацію підтвердив і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, який заявив, що «Дождь» підтримував «незаконні дії».

    Журналістів «Дощу», зокрема, не допустять до висвітлення зустрічі Путіна з президентом США Джо Байдена, яка намічена на 16 червня у Женеві, і що це буде перший офіційний захід на високому рівні, в якому бере участь президент Росії, але на якому не працюватимуть співробітники телеканалу.

    У 2015 році телеканал «Дождь був виключений з ряду кабельних мереж після з'явився в його твіттері опитування на тему про блокаду Ленінграда. Редакція питала у своєї аудиторії, чи варто було здати місто, щоб, можливо, врятувати десятки тисяч життів. З різкою критикою каналу виступили тоді в Держдумі та Кремлі.

    До слова, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію на території України телевізійного каналу «Беларусь 24». Він поширює російську пропаганду та пропаганду режиму диктатора Олександра Лукашенка.

    Теги: Росія ЗМІ телебачення Путін
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    Телеканал «Дождь» виключили з «путінського пулу»