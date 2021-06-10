Нацрада заборонила трансляцію «Беларусь 24» за російську пропаганду

Телеканал «Беларусь 24» більше не транслюватимуть в Україні

Телеканал поширює російську пропаганду та пропаганду режиму диктатора Олександра Лукашенка

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію на території України телевізійного каналу «Беларусь 24». Він поширює російську пропаганду та пропаганду режиму диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомляється на сайті Нацради.

«За результатами моніторингу іноземних телеканалів, що мовлять в Україні, члени Національної ради на засіданні 10 червня ухвалили рішення вилучити із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, телеканал «Беларусь 24», що має юрисдикцію Республіки Білорусь», – йдеться у повідомленні.

Регулятор ухвалив таке рішення через трансляцію в ефірі телеканалу творів, заборонених на території України, а також фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Зокрема, фахівці Нацради встановили, що телеканал «Беларусь 24» у період із 19 по 22 травня 2021 року транслював передачі «Понять и обезвредить» за участі Олега Газманова; «Последний день» за участі ведучого Бориса Щербакова та «Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам – 50. Выпуск 1» за участі Ольги Кормухіної.

«Популяризація білоруським мовником персон, внесених до зазначеного вище Переліку, суперечить вимогам абзацу десятого частини другої статті 6 закону України «Про телебачення і радіомовлення», – підсумували у Нацраді.

Також в ефірі телеканалу в одній з передач лунали «зневажливі висловлювання» на адресу батальйону Національної гвардії «Донбас» та неправдива інформація щодо захисту прав національних меншин в Україні.

Ретрансляцію в Україні телеканалу «Беларусь 24» було дозволено рішенням Національної ради від 23 липня 2015 року № 1147.

За словами члена Національної ради Максима Онопрієнка, спершу ефірна сітка відрізнялася від того, що транслювали провладні телеканали на території Білорусі. Але останнім часом ситуація змінилася.

«Деякий час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, бо це міжнародна версія, очевидно, вони на це звертали увагу. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення», – пояснив він.