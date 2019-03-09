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    У світі

    Терорист Гіркін вирішив продати медаль за захоплення Криму

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    Терорист Гіркін вирішив продати медаль за захоплення Криму

    Терорист Гіркін заявив, що в нього матеріальні труднощі

    Екс-ватажок бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) виставив на продаж медаль, отриману за вторгнення Росії до АР Крим в 2014 році. Стартова ціна медалі - 1 млн рублів. Про це інформує російське видання Znak.

    Лот з'явився на сайті нумізматичної аукціонної фірми. В описі говориться, що медаль є недержавною нагородою Благодійного фонду святителя Василя Великого, вручалася особам, які зробили найбільший особистий внесок у захоплення Криму.

    «Представлений екземпляр медалі був присуджений І. І. Стрєлкову. Стрєлков Ігор Іванович (Гіркін Ігор Всеволодович, 17.12.1970, Москва) - державний, військовий і політичний діяч, публіцист і письменник», - йдеться в описі.

    На своїй сторінці «ВКонтакте» Ігор Гіркін в коментарях підтвердив, що отримав медаль в 2014 році - до початку окупації Донбасу.

    Скріншот
    Скріншот

    «Продаю, оскільки мають місце матеріальні проблеми, які я не можу «залатати» наявними готівковими коштами», - пояснив він.

    Нагадаємо,американський суд визнав терориста Гіркіна винним у загибелі пасажирів МН17.

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