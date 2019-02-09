Тигр, привезений для розмноження до лондонського зоопарку, вбив тигрицю



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Між тиграми одразу виник конфлікт

Незважаючи на зусилля ветеринарів, тигриця померла

У Лондонському зоопарку в результаті сутички двох тигрів загинула суматранська тигриця на прізвисько Мелаті.

10 днів тому в Лондон доставили тигра-самця на прізвисько Азім з данського сафарі-парку в надії, що він стане партнером для тигриці Мелаті, яка вже давно живе тут.

Привезеного тигра кілька днів тримали в окремому вольєрі, щоб він звик до нового місця, а потім тигрів представили один одному.

Однак майже відразу між ними виник конфлікт, обидва тигра повелися вкрай агресивно, і в результаті Мелаті отримала безліч поранень.

У заяві зоопарку кажуть, що Азім був негайно переведений в окремий вольєр. 10-річну тигрицю, незважаючи на зусилля ветеринарів, врятувати не вдалося.

«Наші зусилля зараз зосереджені на турботі про Азіма в цей важкий час, - говориться в заяві зоопарку. - Всі працівники зоопарку страшенно засмучені».

7-річний Азім був доставлений в Лондонський зоопарк в рамках загальноєвропейської програми розмноження тигрів з метою збереження зникаючих видів.

Вітаючи його появу, зоопарк описував його так: «Гарний, впевнений в собі звір, відомий ввічливим ставленням до тигриць». Зоопарк висловлював надію, що він стане ідеальним партнером для Мелаті.

Інший самець виду суматранских тигрів, Джей-Джей, який був батьком сімох тигренят, які народилися у Мелаті, 30 січня був переведений до французького зоопарку.

У 2013 році Мелаті народила двох тигренят, але один з них впав в басейн і потонув.

У лютому 2014 року Мелаті народила трьох тигренят, в червні 2016 року - ще двох.

Суматранський тигр, який мешкає в природних умовах в лісах і джунглях індонезійського острова Суматра, вважається підвидом на межі зникнення і внесений до списку загрозливих видів Міжнародного союзу охорони природи.

Ареал тигра на Суматрі стрімко скорочується через активне розширення господарської діяльності людини. В даний час їх популяція, за різними оцінками, налічує всього близько 300 особин.

У неволі ці тигри можуть жити до 20 років.

Джерело: BBC