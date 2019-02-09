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    У світі

    Тигр, привезений для розмноження до лондонського зоопарку, вбив тигрицю

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    <p>Між тиграми одразу виник конфлікт</p> <div></div> - Тигр, привезений для розмноження до лондонського зоопарку, вбив тигрицю

    Між тиграми одразу виник конфлікт

    Незважаючи на зусилля ветеринарів, тигриця померла

    У Лондонському зоопарку в результаті сутички двох тигрів загинула суматранська тигриця на прізвисько Мелаті.

    10 днів тому в Лондон доставили тигра-самця на прізвисько Азім з данського сафарі-парку в надії, що він стане партнером для тигриці Мелаті, яка вже давно живе тут.

    Привезеного тигра кілька днів тримали в окремому вольєрі, щоб він звик до нового місця, а потім тигрів представили один одному.

    Однак майже відразу між ними виник конфлікт, обидва тигра повелися вкрай агресивно, і в результаті Мелаті отримала безліч поранень.

    У заяві зоопарку кажуть, що Азім був негайно переведений в окремий вольєр. 10-річну тигрицю, незважаючи на зусилля ветеринарів, врятувати не вдалося.

    «Наші зусилля зараз зосереджені на турботі про Азіма в цей важкий час, - говориться в заяві зоопарку. - Всі працівники зоопарку страшенно засмучені».

    7-річний Азім був доставлений в Лондонський зоопарк в рамках загальноєвропейської програми розмноження тигрів з метою збереження зникаючих видів.

    Вітаючи його появу, зоопарк описував його так: «Гарний, впевнений в собі звір, відомий ввічливим ставленням до тигриць». Зоопарк висловлював надію, що він стане ідеальним партнером для Мелаті.

    Інший самець виду суматранских тигрів, Джей-Джей, який був батьком сімох тигренят, які народилися у Мелаті, 30 січня був переведений до французького зоопарку.

    У 2013 році Мелаті народила двох тигренят, але один з них впав в басейн і потонув.

    У лютому 2014 року Мелаті народила трьох тигренят, в червні 2016 року - ще двох.

    Суматранський тигр, який мешкає в природних умовах в лісах і джунглях індонезійського острова Суматра, вважається підвидом на межі зникнення і внесений до списку загрозливих видів Міжнародного союзу охорони природи.

    Ареал тигра на Суматрі стрімко скорочується через активне розширення господарської діяльності людини. В даний час їх популяція, за різними оцінками, налічує всього близько 300 особин.

    У неволі ці тигри можуть жити до 20 років.

    Джерело: BBC

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