У Raufoss вважають, що Норвегія стане посміховиськом у НАТО, якщо TikTok заважатиме виробництву зброї для союзників

Один із найбільших у Європі виробників боєприпасів зіткнувся з перешкодою на шляху до запланованого розширення свого найбільшого заводу. Причиною стали відео TikTok, популярність яких призводить до споживання серверами TikTok всієї вільної електроенергії в цьому районі. Про це повідомляє Verdens Gang.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначєаться, що електрику, якої потребують виробники зброї, отримав великий дата-центр TikTok, який належить китайській компанії.

У березні стало відомо, що китайський відеосервіс TikToks створить енергомісткий дата-центр у Хамарі, з іншого боку озера М’єса. Китайці вже уклали велику угоду про електропостачання з місцевим постачальником електроенергії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Nammo та Rafoss побоюються, що ситуація з електропостачанням завадить розширенню та працевлаштуванню більшої кількості людей на підприємстві.

«Якщо ми не отримаємо доступу до електрики, Nammo не зможе розширити потужності, яких ми гостро потребуємо», – розповів генеральний директор Мортен Брандтзег.

Обсяги боєприпасів, які Україна отримує від Норвегії та НАТО, швидко виснажуються. Нещодавно уряд оголосив, що витратить понад два мільярди крон на артилерійські боєприпаси.

«Nammo почала інвестувати у розширення, але тепер на карту поставлено весь план. У нас має бути більше виробничих приміщень та електрики, щоб мати можливість виконувати замовлення від уряду», – додав Брандтзег.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Raufoss вважають, що Норвегія стане посміховиськом у НАТО, якщо TikTok заважатиме виробництву зброї для союзників та України.

Раніше повідомлялося, що через популярний TikTok-челендж госпіталізовано півсотні людей.