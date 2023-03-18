Ще одна країна заборонила посадовцям використовувати TikTok

Посадовцям заборонено використовувати китайську програму на робочих комп'ютерах і телефонах з міркувань безпеки

У Чехії держслужбовцям та працівникам приватних компаній заборонили використовувати TikTok. Про це повідомляє Radio Pague International.

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Співробітникам заборонено використовувати китайську програму на робочих комп'ютерах і телефонах з міркувань безпеки. Також заборона може розповсюджуватися на особисті пристрої, якщо працівники використовують їх для роботи.

Відповідне розпорядження на підставі попередження Національного управління кібербезпеки та інформаційної безпеки Чехії випустили канцелярія Сенату та міністерства країни.

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Таке рішення ухвалили напівдержавна енергетична компанія ČEZ, Академія наук ЧР, Чесько-Моравська конфедерація профспілок, банк ČSOB та низка інших установ, організацій та компаній.

Національне агентство кібернетичної та інформаційної безпеки Чехії стурбоване потенційною загрозою безпеці, пов'язаної з використанням TikTok, насамперед через обсяг даних користувачів, що збираються додатком, а також через спосіб обробки цих даних.

Раніше повідомляли, що з міркувань безпеки уряд Великої Британії забороняє використання чиновниками на службових мобільних пристроях соціальної мережі TikTok.

США розпочали розслідування зі шпигунства за журналістами через програму TikTok.

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Адміністрація американського президента Джо Байдена вимагає, щоб китайські власники соцмережі TikTok продали свої частки, або програма може бути заборонена в США.