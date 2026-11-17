Тисячі студентів у канадській провінції Квебек долучилися до п'ятиденного страйку, протестуючи проти фінансових труднощів і погіршення умов навчання. У п'ятницю, 13 листопада, учасники акції пройшли маршем вулицями Монреаля. На їхні вимоги вплинули й студентські протести у Франції, повідомляє «Главком» з посиланням Le Monde.

Однією з головних причин протесту стало зростання вартості життя та житлова криза. Студенти заявляють, що їм дедалі складніше оплачувати житло й навчання. Деякі учасники акції розповіли, що живуть за межею бідності, а їхні однолітки змушені звертатися до продовольчих банків, щоб забезпечити себе їжею.

Окремою проблемою стала відсутність оплати за стажування. У Квебеку більшість таких практик не оплачують, хоча для частини освітніх програм вони є обов'язковими. Одна зі студенток соціальної роботи розповіла, що має платити 2,2 тис. канадських доларів за семестр стажування, під час якого не отримує заробітку.

Організатором страйку виступила Коаліція студентського опору за профспілкову єдність (CRUES). Вона висунула три основні вимоги: збільшити студентські стипендії, запровадити обов'язкову оплату стажувань і збільшити фінансування закладів вищої освіти.

За оцінкою представниці коаліції Софі Бушар, до протестного руху вже долучилися близько 100 тис. молодих людей – приблизно чверть студентського населення провінції. Організатори заявили про намір продовжувати страйки, доки влада не виконає їхніх вимог.

До демонстрації також приєдналися представники профспілок викладачів. Вони підтримали студентів на тлі зміни влади в провінції. Учасники акції, зокрема, говорили про спільні проблеми з молоддю у Франції: нестачу вчителів і поганий стан навчальних приміщень.

Втім, демонстрація в Монреалі завершилася сутичками з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону учасників. Під час заворушень пошкодили вітрини магазинів і кілька автомобілів, трьох протестувальників затримали.

У Le Monde зазначають, що нинішній рух нагадує студентські протести 2012 року, відомі як «Кленова весна». Тоді молодь виступила проти підвищення плати за навчання в університетах. Чим завершиться нова хвиля протестів, поки що передбачити складно.

Нагадаємо, у вересні у Франції ліцеїсти блокували входи до навчальних закладів, вимагаючи збільшення фінансування освіти, найму вчителів і поліпшення умов навчання. До протестів долучилися сотні ліцеїв. Паралельно працівники державного сектору страйкували через заплановані урядом заходи бюджетної економії.