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Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня
Поліцейські розганяють протестувальників біля наметового табору на площі Росіу в Лісабоні, 1 листопада 2026 року
фото: Filipe Amorim / AFP

У Німеччині постраждали понад 100 правоохоронців, а в Португалії поліція демонтувала наметові табори

Наприкінці жовтня демонстрації та страйки відбулися у Франції, Німеччині, Італії, Португалії, Швейцарії та Нідерландах. Учасники виступали проти зростання вартості життя, вимагали доступнішого житла й кращого фінансування соціальної сфери, а в кількох містах акції завершилися сутичками з правоохоронцями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, Associated Press, AFP та офіційні повідомлення місцевої влади.

Франція: кількість учасників зменшилася

У Франції 31 жовтня відбувся третій тиждень поспіль масових соціальних демонстрацій. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, протягом дня пройшла 291 публічна акція, у якій загалом взяли участь близько 320 тис. людей. У Парижі на вулиці вийшли приблизно 70 тис. осіб. Організатори назвали іншу цифру – 500 тис. учасників.

Для порівняння: тижнем раніше французьке МВС повідомляло про 410 тис. демонстрантів, а 17 жовтня – про 550 тис. людей.

Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня фото 1
фото: АР

За даними відомства, протягом дня протестів і вечора та ночі Гелловіну затримали 779 осіб. Цей показник охоплює не лише учасників демонстрацій. До 21:00 31 жовтня правоохоронці затримали 565 людей, ще 214 – під час заходів Гелловіну після цього часу. До вечора також повідомляли про 116 поранених правоохоронців, уночі – ще про 43.

Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня фото 2
фото: АР

Більшість організованих маршів минула мирно. Заворушення влаштовували окремі групи. Для забезпечення порядку по країні залучили 70 тис. поліцейських і жандармів.

Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня фото 3
фото: АР

Німеччина: молодь вийшла проти скорочення соціальних видатків

У суботу, 31 жовтня, молодіжний рух Gen Z regelt організував демонстрації більш ніж у 30 німецьких містах. За оцінкою організаторів, до них долучилися близько 120 тис. людей. Акції відбувалися, зокрема, у Берліні, Гамбурзі, Франкфурті та Мюнхені.

Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня фото 4
фото: АР

Молоді люди вимагали якіснішої освіти, доступного житла, належного фінансування охорони здоров’я та соціальної сфери. Серед інших вимог – доступ до психологічної допомоги, захист клімату й відмова від запровадження обов’язкової військової служби.

Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня фото 5
фото: АР

Більшість демонстрацій була мирною, але в окремих містах сталися сутички. Найсерйозніші заворушення зафіксували у Франкфурті: після завершення офіційної ходи частина людей почала громити й грабувати магазини, нападати на поліцію. У Гамбурзі підпалювали барикади. У Берліні затримали 56 осіб, 27 поліцейських дістали легкі травми.

Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня фото 6
фото: АР

1 листопада міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Позек повідомив, що під час заворушень постраждали понад 100 правоохоронців, один із них дістав тяжкі травми. У Франкфурті затримали 54 людей віком від 13 до 29 років, пошкодили 17 магазинів, п’ять із них пограбували. Організатори Gen Z regelt засудили насильство й наголосили, що погроми не представляють мирних учасників руху.

Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня фото 7
фото: АР

Італія: загальний страйк охопив понад 40 міст

30 жовтня в Італії відбувся загальнонаціональний страйк тривалістю 24 години. Демонстрації пройшли більш ніж у 40 містах, у них взяли участь десятки тисяч людей. Учасники вимагали підвищення зарплат, поліпшення державних послуг і виступали проти зростання вартості життя та збільшення військових витрат.

Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня фото 8

У Римі частина демонстрантів відокремилася від основної ходи біля Колізею. Вони кидали предмети в поліцію, перекидали й підпалювали сміттєві баки та електросамокати. Правоохоронці розігнали групу, яка намагалася наблизитися до парламенту. Вісім людей затримали.

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У Турині поліція застосувала водомети, коли група студентів і лівих активістів спробувала наблизитися до кордону біля префектури. У Віченці під час сутичок поранення дістали четверо поліцейських і троє протестувальників. У Генуї близько 15 тис. працівників порту, студентів та інших демонстрантів увійшли на територію портової зони.

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Португалія: поліція демонтувала наметові табори

У Португалії тисячі людей вийшли на вулиці Лісабона та Порту 31 жовтня. Демонстранти виступали проти житлової кризи й вимагали відкликати законопроєкт про оренду. На їхню думку, запропоновані зміни можуть полегшити виселення орендарів і скасувати обмеження на підвищення плати за житло за новими договорами.

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Після маршу в Лісабоні на площі Росіу встановили понад 50 наметів. Менший табір з’явився на площі Дом Жуан I у Порту. Близько 4:30 ранку 1 листопада поліція демонтувала обидва табори. Під час операції затримали 13 людей: шістьох у Лісабоні та сімох у Порту.

Поліція повідомила про 13 поранених правоохоронців, восьмеро з них потрапили до лікарні. Активістська група Acampada Lisboa заявила, що травми дістали понад 30 протестувальників, десятьом знадобилася госпіталізація. Офіційна влада не уточнила кількість постраждалих серед цивільних.

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Швейцарія: заворушення сталися в Цюриху та Базелі

У ніч проти 1 листопада заворушення відбулися у двох найбільших містах Швейцарії. У Цюриху біля вулиці Лангштрассе зібралися кілька сотень людей. Частина з них була в масках і костюмах до Гелловіну. Учасники споруджували барикади зі сміттєвих контейнерів та електросамокатів, підпалили автомобіль і пошкодили вітрини.

Поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі. У правоохоронців кидали каміння, пляшки та піротехніку. Сутички тривали приблизно до половини другої ночі.

У Базелі зібралися близько 150 людей. Вони підпалювали барикади зі сміттєвих баків і металевих огорож. Через заворушення тимчасово зупиняли рух громадського транспорту.

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Нідерланди: вболівальники зібралися захищати магазини

У Гаазі 31 жовтня посилили заходи безпеки після закликів у соцмережах до молодіжних протестів і пограбувань магазинів. Понад 200 уболівальників футбольного клубу ADO Den Haag зібралися на площі Плейн. Вони заздалегідь оголосили про намір захистити місто й торговельні заклади від можливих погромів.

У центрі міста також перебували молодіжні групи. Поліція розділила присутніх, а на вулиці Корт Воорхаут застосувала водомет. Через заворушення на певний час зупиняли рух трамваїв. У правоохоронців кидали піротехніку, один поліцейський звернувся до лікарні через можливе пошкодження слуху.

За даними поліції, затримали 34 людей. Більшість із них – неповнолітні віком від 15 до 18 років. Масштабних погромів і пограбувань вдалося уникнути.

Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня фото 14

Іспанія: поліція затримала ймовірного організатора заворушень

В Іспанії правоохоронці 30 жовтня затримали ймовірного засновника руху Blocus та ще шістьох осіб, пов’язаних із групою. Іспанська влада підозрює рух у використанні студентських демонстрацій як прикриття для мародерства й насильства.

Європа вийшла на протести: що відбувалося протягом тижня фото 15
фото: Alejandro Garcia / EPA

За даними слідства, учасники групи поширювали заклики до активності через Telegram. Частина повідомлень містила заклики приходити на акції в чорному одязі та масках, інші заохочували вандалізм і пограбування.

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фото: Jordi Boixareu / ZUMA

31 жовтня поліція посилила заходи безпеки в Мадриді, Барселоні, Валенсії та Сан-Себастьяні. У центрі Барселони правоохоронці перевіряли людей, а частина магазинів зачинялася. Інформації про масштабні заворушення в Іспанії цього дня не надходило.

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фото: EFE / Pablo Rojo

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Євросоюз підозрює Росію у спробах розпалювати заворушення у Франції та Італії.  

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Теги: Європа протест молодь страйк поліція житло пограбування вандалізм акція

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