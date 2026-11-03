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Уряд Мелоні готує масштабні скорочення в школах Італії: профспілки б’ють на сполох

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Уряд Мелоні готує масштабні скорочення в школах Італії: профспілки б’ють на сполох
В Італії скорочують тисячі посад у школах через зменшення кількості учнів
Фото з відкритих джерел

Кількість школярів у країні за сім років зменшилася на 700 тис. осіб.

Італія планує скоротити майже 7 тис. посад у школах. Зміни мають розпочатися з 2027–2028 навчального року та стосуватимуться як учителів, так і непедагогічного персоналу. Рішення уряду розкритикували профспілки, директори шкіл та опозиційні партії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Скорочення передбачене проєктом закону про державний бюджет Італії на 2027 рік, який минулого тижня схвалив уряд прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Крім того, документ передбачає обмеження на найм працівників державного сектору для заміни тих, хто виходить на пенсію. Відповідно до нових правил, установи зможуть заповнювати лише 75% таких вакансій. За оцінками уряду, це дасть змогу заощадити 336 млн євро протягом 2027–2028 років.

Ці заходи доповнюють попередні скорочення, передбачені бюджетом на 2025 рік. Тоді уряд вирішив зменшити кількість учительських посад на 5660 із 2025–2026 навчального року, а непедагогічного персоналу – на 2174 із 2026–2027 років.

За офіційними даними, кількість учнів початкових і середніх шкіл Італії скоротилася з 8,4 млн у 2017–2018 навчальному році до 7,7 млн у 2024–2025 роках.

В італійській профспілці працівників освіти UIL Scuola вважають, що зменшення кількості учнів мало б дати змогу скоротити наповнюваність класів і поліпшити якість навчання. Натомість організація критикує подальше скорочення шкільного персоналу.

«Зниження кількості учнів має стати можливістю для зменшення розмірів класів та покращення якості освіти. Натомість кількість персоналу продовжує скорочуватися, що посилює труднощі системи, яка вже обтяжена нестабільною зайнятістю», – заявили у профспілці.

Маріо Русконі з італійської асоціації директорів шкіл Anp також розкритикував використання демографічного спаду як аргументу для скорочення освітніх ресурсів.

«Демографічний спад реальний, це дуже серйозна проблема. Але його не можна використовувати як привід для подальшого послаблення нашої системи державної освіти», – сказав Русконі в інтерв'ю газеті La Repubblica, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні анонсувала нові правила для шкіл. Зокрема, уряд планує обмежити кількість іноземних учнів у класах, заборонити паранджу та нікаб і запровадити обов'язкове вивчення італійської мови для батьків деяких школярів.

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Теги: освіта Італія Джорджа Мелоні навчання

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