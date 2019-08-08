ТОП-5 країн, жителі яких найчастіше подорожували минулого року



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Другу сходинку рейтингу IATA займають американці - приблизно 115 мільйонів пасажирів (7,6% всіх пасажирів)

Частіше за інших світом мандрують туристи з Великобританії - 126 мільйонів пасажирів (8,6% всіх пасажирів в світі)

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) склала щорічний звіт, в якому визначила країни, жителі яких найчастіше подорожують. Про це повідомляє видання Я і Закон.

Згідно з даними статистики, частіше за інших світом мандрують туристи з Великобританії - 126 мільйонів пасажирів (8,6% всіх пасажирів в світі).

Другу сходинку рейтингу IATA займають американці - приблизно 115 мільйонів пасажирів (7,6% всіх пасажирів) подорожували повітрям у 2018 році.

На третій позиції - китайці (97 мільйонів мандрівників, 6,6% всіх пасажирів), на четвертій - німці (94 мільйони мандрівників, 6,4% всіх пасажирів). І п'яту сходинку рейтингу зайняли французи (майже 60 мільйонів мандрівників, 4,1% всіх пасажирів ).

Відзначимо, що Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) - міжнародна неурядова організація, що виступає координатором та представником інтересів авіатранспортної галузі в таких областях, як забезпечення безпеки польотів, виробництво польотів, тарифна політика, техобслуговування, авіаційна безпека, розробка міжнародних стандартів.

Штаб-квартира компанії розташована в Монреалі (Канада).

Як повідомлялося, Google створив сайт для подорожей, де є маршрути Україною.