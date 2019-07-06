  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Любка

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Для чого подорожувати?

    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Розсилка
    Для чого подорожувати?

    Подорожувати варто для того ж, для чого ми читаємо книжки...

    Я подорожую передусім для того, щоб не бути вдома.

    Уже потім ідуть прагнення пізнати нові культури й місця, бажання через подорож відкрити щось незнане в собі, словом, весь цей пафосний набір із жіночих журналів. А мене перш за все мандрівка приваблює тим, що дає можливість утекти з дому.

    І це найкраще я розумію якраз удома. В місці, яке ніжно люблю й до якого прив’язаний. Про яке мрію, коли я далеко. Яке наповнює мене силами й допомагає організувати, структурувати думки.

    Мені добре в дорозі й мандрівках, бо відчуваю, що я не просто протираю десь штани, просиджую життя. Адже за кордоном я не роблю всіх тих речей, якими змушений займатися вдома, які пожирають мій час на побутові дрібниці і стають самим життям. Я не маю журитися про заміну труби, яка веде до газового котла, не мушу вирішувати з сусідами колір вхідних дверей у під’їзд, не маю ходити на дні народження, які сам ніколи не святкую, не повинен боротися з гніздом, яке звили собі ластівки у трубі витяжки – і так далі, і так без кінця. Не кажучи вже про те, що вдома я працюю, багато годин поспіль щодня і щотижня – пишу, перекладаю, читаю, збираю матеріал, редагую.

    Читайте також

    Тому я подорожую, щоб не бути вдома, щоб від усього відмахнутися. У мандрівках я сам собі подобаюся: кожен день здобуваю нові знання, бачу щось цікаве, я безтурботний і веселий, прокидаюся в доброму настрої щоранку, бо знаю, що день принесе щось важливе, і миттєво засинаю ввечері, зморений втомою. Людина так і має жити.

    У моїх знайомих складається помилкове враження, що я весь час закордоном, постійно в мандрах. Тому вони заскочені, коли бачать мене на вулиці в Ужгороді. Питають, коли це я встиг повернутися. І дивуються, коли кажу, що ще минулої осені. Бо вони бачать фотографії з подорожей десь в інтернеті – і роблять висновки. А річ у тому, що вдома я ж не роблю й не публікую фотографії. Бо я вдома, бо нащо мені фоткати, як я пішов у магазин за хлібом? Чи дерева в центрі, чи ракурс на кафедральний собор; вдома я працюю, живу своє рутинне життя, і мені навіть на думку не спадає щось із цього задокументувати. Бо це моє повторюване й щоденне, однакове в своїй різноманітності життя.

    Тому подалі пафос – про пошук варварів і пошуки себе, про намагання заглибитися в чужі культури й ввібрати очима красу віддалених природних ландшафтів. Я мандрую, щоб втекти з дому і втекти від себе, щоб мати можливість побути іншою людиною – адже в чужому місті мене ніхто не знає, можна розповідати небилиці і вдавати, скажімо, дириґента зі Словаччини. Подорож дає шанс на інше життя, на несподіваний поворот у фабулі існування.

    Подорожувати варто для того ж, для чого ми читаємо книжки – щоб дізнатися: а що ж там буде вкінці?!

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    соціум туризм мандрівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Леонід Радзіховський
    Леонід Радзіховський

    Публіцист

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ