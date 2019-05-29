Трамп обговорив з прем’єром Японії посилення військового співробітництва



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Сіндзо Абе та Дональд Трамп

У своїх висловлюваннях лідери не згадували Китай, але їхнє занепокоєння щодо твердої військової позиції Пекіна в Тихому океані було очевидним

Тема посилення військового співробітництва між Сполученими Штатами та Японією стала центральною на завершення чотириденного візиту президента США Дональда Трампа до Японії.

Про це пише «Голос Америки».

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у вівторок приймав Трампа на палубі JS Kaga, одного з японських носіїв вертольотів. У своїх висловлюваннях лідери не згадували Китай, але їхнє занепокоєння щодо твердої військової позиції Пекіна в Тихому океані було очевидним.

Абе говорив про «все жорсткіше середовище безпеки в регіоні». Трамп заявив, що придбання Японією 105 додаткових винищувачів F-35 Lightning II (кожен із яких коштує близько 100 мільйонів доларів) «допоможе нашим країнам захиститися від низки складних загроз у регіоні та далеко за його межами».

Пізніше, звертаючись до сотень моряків на кораблі ВМС США Wasp поблизу, Трамп сказав про літаки F-35: «У ворога є проблема з ним. Ви знаєте, в чому проблема? Вони його не бачать».

Раніше повідомлялося, що у перший день свого державного візиту до Японії президент США Дональд Трамп у посольстві США зустрівся з японськими бізнесменами.

Також новий імператор Японії прийняв першого іноземного лідера – Трампа.