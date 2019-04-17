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    У світі

    Трамп планує оприлюднити мирний план для Близького Сходу

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    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - Трамп планує оприлюднити мирний план для Близького Сходу
    Президент США Дональд Трамп 

    План передбачає компроміси з боку Палестини та Ізраїлю

    Президент США Дональд Трамп має намір оприлюднити свій план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

    Про це заявив радник американського лідера Джаред Кушнер під час нещодавньої зустрічі з групою іноземних послів, повідомляє Reuters.

    Він повідомив, що план передбачає компроміси з обох сторін, після формування нового уряду Ізраїлю і після закінчення на початку червня священного мусульманського місяця Рамадан.

    «Ми всі повинні прагнути знайти розумні компроміси, які зроблять світ досяжним», - повідомив Кушнер.

    Водночас видавництво не повідомляє, з послами яких держав зустрічався Джаред Кушнер для обговорення плану близькосхідного врегулювання, який розробляє адміністрація Трампа.

    Раніше повідомлялося, що США закривають місію Організації визволення Палестини у Вашингтоні.

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