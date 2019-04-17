Трамп планує оприлюднити мирний план для Близького Сходу



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Президент США Дональд Трамп

План передбачає компроміси з боку Палестини та Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп має намір оприлюднити свій план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Про це заявив радник американського лідера Джаред Кушнер під час нещодавньої зустрічі з групою іноземних послів, повідомляє Reuters.

Він повідомив, що план передбачає компроміси з обох сторін, після формування нового уряду Ізраїлю і після закінчення на початку червня священного мусульманського місяця Рамадан.

«Ми всі повинні прагнути знайти розумні компроміси, які зроблять світ досяжним», - повідомив Кушнер.

Водночас видавництво не повідомляє, з послами яких держав зустрічався Джаред Кушнер для обговорення плану близькосхідного врегулювання, який розробляє адміністрація Трампа.

Раніше повідомлялося, що США закривають місію Організації визволення Палестини у Вашингтоні.