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    США закривають місію Організації визволення Палестини у Вашингтоні

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    <span>Палестина заморозила офіційні контакти зі США</span> - США закривають місію Організації визволення Палестини у Вашингтоні
    Палестина заморозила офіційні контакти зі США

    Організація визволення Палестини припинила контакти з адміністрацією Трампа

    Сполучені Штати оголосили, що закриють місію Організації визволення Палестини у Вашингтоні. Речниця Держдепартаменту Гізер Науерт заявила 10 вересня, що ця організація «відмовилася співпрацювати з урядом США» в питанні мирного врегулювання між Ізраїлем та палестинцями та в інших питаннях.

    Цей крок є останньою дією адміністрації президента Дональда Трампа, щоб підштовхнути палестинців до мирних переговорів з Ізраїлем для укладення «остаточної угоди».

    Генеральний секретар Організації визволення Палестини Саїб Ерекат заявив, що рішення США є «ще одним підтвердженням політики адміністрації Трампа щодо колективного покарання палестинського народу».

    Вашингтон ще торік погрожував закрити офіс палестинської організації у зв'язку з її намірами позиватися до Ізраїлю до Міжнародному кримінальному суді за імовірні військові злочини.

    Організація визволення Палестини припинила контакти з адміністрацією Трампа після того, як президент США в грудні 2017 року визнав місто Єрусалим столицею Ізраїлю.

    Джерело: Радіо Свобода

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