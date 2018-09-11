США закривають місію Організації визволення Палестини у Вашингтоні
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Організація визволення Палестини припинила контакти з адміністрацією Трампа
Сполучені Штати оголосили, що закриють місію Організації визволення Палестини у Вашингтоні. Речниця Держдепартаменту Гізер Науерт заявила 10 вересня, що ця організація «відмовилася співпрацювати з урядом США» в питанні мирного врегулювання між Ізраїлем та палестинцями та в інших питаннях.
Цей крок є останньою дією адміністрації президента Дональда Трампа, щоб підштовхнути палестинців до мирних переговорів з Ізраїлем для укладення «остаточної угоди».
Генеральний секретар Організації визволення Палестини Саїб Ерекат заявив, що рішення США є «ще одним підтвердженням політики адміністрації Трампа щодо колективного покарання палестинського народу».
Вашингтон ще торік погрожував закрити офіс палестинської організації у зв'язку з її намірами позиватися до Ізраїлю до Міжнародному кримінальному суді за імовірні військові злочини.
Організація визволення Палестини припинила контакти з адміністрацією Трампа після того, як президент США в грудні 2017 року визнав місто Єрусалим столицею Ізраїлю.
Джерело: Радіо Свобода