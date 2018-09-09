Трамп похвалив Північну Корею за парад без балістичних ракет



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Парад на честь 70-ї річниці заснування КНДР

Трамп подякував Кім Чен Ину та заявив, що разом вони доведуть, що всі помиляються

Президент США Дональд Трамп похвалив владу Північної Кореї за проведення військового параду без балістичних ракет.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що під час військового параду у Пхеньяні, на якому був присутній лідер країни Кім Чен Ин, вулицями міста проїхало чимало одиниць військової техніки, в тому числі танки та артилерійські системи. Але цього разу не були продемонстровані балістичні ракети великої дальності.

«Північна Корея тільки-но провела свій парад, відзначаючи 70-річчя заснування, без звичного показу ядерних ракет (…) Це велика і дуже позитивна заява з боку Північної Кореї», - написав Трамп у Twitter.

Трамп також подякував Кім Чен Ину та заявив, що разом вони доведуть, що всі помиляються. Крім того, американський президент додав, що сподівається на плідні зустрічі з Ким Чен Ином.

«Немає нічого кращого за хороший діалог двох людей, які подобаються один одному! Набагато краще, ніж до того, як я обійняв посаду», - додав Трамп.

Підкреслюється, що за словами оглядачів, Кім Чен Ин, можливо, намагається не провокувати Вашингтон.

Раніше повідомлялося, що на параді на честь 70-ї річниці заснування КНДР не були показані міжконтинентальні балістичні ракети.