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    У світі

    Трамп розкрив зміст «дружнього» листа від Кім Чен Ина

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    Кім Чен Ин та Дональд Трамп - Трамп розкрив зміст «дружнього» листа від Кім Чен Ина
    Кім Чен Ин та Дональд Трамп

    Раніше Трамп заявив, що отримав «дуже особистого, теплого і гарного листа» від Кіма

    Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина листа з вітаннями до дня народження.

    Про це пише AFP.

    «Насправді він відправив мені привітання з днем народження, і це був дружній лист», - сказав Трамп.

    Нагадаємо, 12 червня Трамп заявив, що отримав «дуже особистого, теплого і гарного листа» від Кіма.

    Щоправда, змісту листа ані американські, ані північнокорейські представники не розкривали.

    Напередодні у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.

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