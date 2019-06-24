Трамп розкрив зміст «дружнього» листа від Кім Чен Ина



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Кім Чен Ин та Дональд Трамп

Раніше Трамп заявив, що отримав «дуже особистого, теплого і гарного листа» від Кіма

Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина листа з вітаннями до дня народження.

Про це пише AFP.

«Насправді він відправив мені привітання з днем народження, і це був дружній лист», - сказав Трамп.

Нагадаємо, 12 червня Трамп заявив, що отримав «дуже особистого, теплого і гарного листа» від Кіма.

Щоправда, змісту листа ані американські, ані північнокорейські представники не розкривали.

Напередодні у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.