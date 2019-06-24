США готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном



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Трамп заявив, що отримав «дуже особистого, теплого і гарного листа» від Кіма

США готові відновити переговори з Північною Кореєю, якщо Пхеньян дасть зрозуміти, що хоче обговорення денуклеаризації, заявляє американський держсекретар Майк Помпео.

Виступаючи перед журналістами 23 червня, Помпео висловив сподівання, що лист, який президент Дональд Трамп нещодавно направив північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, «забезпечить хорошу основу для того, щоб почати продовжувати ці важливі дискусії з Північною Кореєю для денуклеаризації» Корейського півострова.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомляли, що Кім назвав лист від Трампа «чудовим» і заявив, що «серйозно обдумає» його зміст.

Змісту листа ані американські, ані північнокорейські представники не розкривають.

12 червня Трамп заявив, що отримав «дуже особистого, теплого і гарного листа» від Кіма.

Північна Корея здійснила шість ядерних випробувань і стверджує, що розробила ядерну бомбу. Вона також має балістичну ракету, яка, на думку експертів, може досягти США.