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    У світі

    Трамп виступив перед прихильниками у Вашингтоні на фоні двоголового орла

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    На печатці замість орла з однією головою був двоголовий,&nbsp;схожий на той, що на гербі Росії. У кігтях птаха замість стріл були ключки для гольфу - Трамп виступив перед прихильниками у Вашингтоні на фоні двоголового орла
    На печатці замість орла з однією головою був двоголовий, схожий на той, що на гербі Росії. У кігтях птаха замість стріл були ключки для гольфу

    Винуватець помилки використав перше зображення президентсьскої печатки, яке попалося йому в інтернеті. Чоловіка вже звільнили

    Під час виступу президента США Дональда Трампа перед прихильниками у Вашингтоні на екрані, розташованому за його спиною, була зображена змінена президентська печатка.

    Про це пише The Washington Post.

    На печатці замість орла з однією головою був двоголовий, схожий на той, що на гербі Росії. У кігтях птаха замість стріл були ключки для гольфу.

    До виступу американського лідера на екран проектували правильний символ, сказано в матеріалі.

    Представники Білого дому, коментуючи інцидент припустили, що організатори помилково використовували замість справжньої президентської печатки знайдене в інтернеті зображення.

    «Ми ніколи раніше не бачили такий варіант печатки до того, як побачили цей відеозапис. У Білому домі про це нічого не знають», - сказав представник адміністрації в коментарі Reuters.

    Згодом представники організаторів заходу Turning Point повідомили, що винуватець був знайдений і звільнений. Ним виявився один з технічних співробітників, що забезпечували роботу конференції. Він спроектував на сцену зображення фальшивої печатки.

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    Трамп виступив перед прихильниками у Вашингтоні на фоні двоголового орла
    Трамп виступив перед прихильниками у Вашингтоні на фоні двоголового орла
    Трамп виступив перед прихильниками у Вашингтоні на фоні двоголового орла
    Трамп виступив перед прихильниками у Вашингтоні на фоні двоголового орла

    «Ми звільнили цю людину. Не думаю, що це було зроблено зі злим умислом - але тим не менше», - повідомив прессекретар Turning Point.

    Він назвав помилку «неприйнятною», пояснивши, що ситуація стала результатом поспіху - співробітник, який працював з проектором, помилково використав перше зображення, яке попалося йому в інтернеті.

    Видання «Голос Америки» зазначає, що використання зображень, які нагадують президентську печатку, в США вважається злочином. Порушникам загрожує до шести місяців ув'язнення або грошовий штраф.

    Нагадаємо, у Палаті представників США почали розгляд питання щодо імпічменту Трампа через «російську справу».

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