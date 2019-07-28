Трамп виступив перед прихильниками у Вашингтоні на фоні двоголового орла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На печатці замість орла з однією головою був двоголовий, схожий на той, що на гербі Росії. У кігтях птаха замість стріл були ключки для гольфу

Винуватець помилки використав перше зображення президентсьскої печатки, яке попалося йому в інтернеті. Чоловіка вже звільнили

Під час виступу президента США Дональда Трампа перед прихильниками у Вашингтоні на екрані, розташованому за його спиною, була зображена змінена президентська печатка.

Про це пише The Washington Post.

На печатці замість орла з однією головою був двоголовий, схожий на той, що на гербі Росії. У кігтях птаха замість стріл були ключки для гольфу.

До виступу американського лідера на екран проектували правильний символ, сказано в матеріалі.

Представники Білого дому, коментуючи інцидент припустили, що організатори помилково використовували замість справжньої президентської печатки знайдене в інтернеті зображення.

«Ми ніколи раніше не бачили такий варіант печатки до того, як побачили цей відеозапис. У Білому домі про це нічого не знають», - сказав представник адміністрації в коментарі Reuters.

Згодом представники організаторів заходу Turning Point повідомили, що винуватець був знайдений і звільнений. Ним виявився один з технічних співробітників, що забезпечували роботу конференції. Він спроектував на сцену зображення фальшивої печатки.

«Ми звільнили цю людину. Не думаю, що це було зроблено зі злим умислом - але тим не менше», - повідомив прессекретар Turning Point.

Він назвав помилку «неприйнятною», пояснивши, що ситуація стала результатом поспіху - співробітник, який працював з проектором, помилково використав перше зображення, яке попалося йому в інтернеті.

Видання «Голос Америки» зазначає, що використання зображень, які нагадують президентську печатку, в США вважається злочином. Порушникам загрожує до шести місяців ув'язнення або грошовий штраф.

Нагадаємо, у Палаті представників США почали розгляд питання щодо імпічменту Трампа через «російську справу».