У Палаті представників США почали розгляд питання щодо імпічменту Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Палата представників Конгресу США є єдиною інституцією федерального рівня, яка може притягнути президента Трампа до відповідальності за його вчинки

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США звертається до федерального суду задля отримання додаткових даних про розслідування Мюллера, аби вирішити, чи починати процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це голова комітету Джерром Надлер заявив на пресконференції.

«Оскільки правила міністерства юстиції США не дозволяють кримінальне переслідування діючого президента, Палата представників Конгресу США є єдиною інституцією федерального рівня, яка може притягнути президента Трампа до відповідальності за його вчинки», - процитував Надлер подання Демократичної партії до федерального суду.

За словами Надлера, щоб почати процес імпічменту, Палата представників повинна мати доступ до всіх матеріалів та фактів, аби вирішити, чи мусить вона застосувати статтю першу (Конституції США — ред.), яка дає право законодавчому органу розпочати процедуру імпічменту.

Політик пояснив, що демократична партія США підозрює президента у перешкоджанні правосуддю під час розслідування Мюллера, і «буде розслідувати провину президента». Він додав, що цей крок ще не є початком імпічменту, але може призвести до його початку.

«Ми будемо вимагати подальших свідчень від ключових свідків. Як ви вже знаєте, комітет вже надіслав кілька додаткових повісток», - додав він.

Надлер розповів, що демократи будуть також вимагати надання «важливих документів» від міністерства юстиції та Білого Дому.

«З розслідування Мюллера випливає, що будь-який американський громадянин, який би вчинив дії, які вчинив президент США, був би звинувачений у багатьох злочинах», - заявив він.

За словами Надлера, це черговий крок у розслідуванні втручання Росії у президентські вибори в США. Водночас, деякі з членів комітету на уточнююче питання журналістів відповіли, що вони справді роблять крок до можливого початку процедури імпічменту.

«Ми офіційно починаємо розгляд питання, чи ініціювати процедуру імпічменту. Так, ми щойно перетнули цю межу», - заявила Вероніка Ескобар, конгресвумен-демократка від штату Техас

Як відомо, виступаючи 24 липня у правоохоронному комітеті Палати представників Конгресу США, Мюллер повідомив, що за свою кар’єру бачив чимало спроб нападу на американську демократію, і російське втручання у вибори 2016 року було «одним із найсерйозніших».

Раніше повідомлялося, що генпрокурор США заблокував частину звіту Мюллера у «російській справі».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.