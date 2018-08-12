Трамп заговорив про змову проти нього з боку ФБР і мін'юсту



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Дональд Трамп

«Схоже, міністерство юстиції та ФБР мали програму, щоб не дати Дональду Трампу стати президентом, - зазначив глава Білого дому

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав версію, озвучену конгресменом-республіканцем Дареллом Іссою на каналі Fox News про те, що ФБР і міністерство юстиції США мали програму, як не допустити його перемоги на президентських виборах.

Про це глава Білого дому написав у неділю на власній сторінці у Twitter.

«Схоже, міністерство юстиції (та ФБР) мали програму, щоб не дати Дональду Трампу стати президентом», - зазначив Трамп, процитувавши висловлювання конгресмена Ісси в ефірі програми «Фокс та друзі».

Якщо б це сталося з іншої сторони, то всі причетні опинились би у в'язниці, зауважив Трамп, звинувативши ЗМІ у приховуванні «найбільшої історії сучасності».

Цього ж дня президент також цитував висловлювання, озвучені на телеканалі Fox News, який переважно підтримує всі кроки Трампа.

Нинішній президент, зокрема, назвав «фейковим» розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США, на яких Трамп отримав перемогу.

Нагадаємо, напередодні Трамп обізвав екс-керівництво ФБР клоунами і невдахами.

Джерело: Укрінформ